Blíží se konec cyklu? Rekordní úpisy a napětí v Íránu naznačují vyčerpání současného růstu
- Rekordní emise cenných papírů technologických obrů v čele se SpaceX či OpenAI mohou signalizovat blížící se konec tržního cyklu.
- Geopolitické napětí na Blízkém východě hrozí šokem na trhu s ropou, zatímco investoři zůstávají nebezpečně ukolébáni ke klidu.
- Extrémní optimismus a nízké rizikové přirážky přicházejí v momentě, kdy centrální banky definitivně opouštějí plány na uvolnění měn.
Nezřídka se na zdejších řádcích snažím upozornit na věci méně zjevné. Trhy jsou na maximech, ukolébány ke klidu a tváří se, že vše je v pořádku.
Lidová (tržní) moudrost hlásá, že konec cyklu bývá lemován mohutnou emisní aktivitou nových cenných papírů, po kterých je na euforickém trhu enormní zájem. A rok 2026 bude právě emisním rokem. Ať už emise proběhly (Alphabet/Google), nebo proběhnou (OpenAI, Anthropic, SpaceX, Meta), bude se jednat o rekordní úpisy, které předchozí rekordy předčí objemem až několikanásobně.
Donald Trump je také mistrem komunikace, alespoň tedy směrem k trhům. Již čtvrtý měsíc slýcháme, že „konec války (s Íránem) bude brzy“, ale čtvrtý měsíc stále konec není. Každý týden se navíc blíží scénář, kdy trh začne zaceňovat tenčící se zásoby ropy, a stejně tak zdražující jiné vstupy (síra, hnojiva). Írán je blízko získání jaderné zbraně, zatímco čelí bombardování letadly nenáviděných nepřátel (Izrael, USA). V momentě psaní tohoto textu je nicméně konec konfliktu v nedohlednu.
Ticho před bouří?
Index strachu VIX vykazuje klid a investoři jsou optimističtí, což nebývají skvělé momenty k nákupům. Fed model, který porovnává výnosnost dluhopisů s akciemi (v USA), ukazuje jejich podobnou ziskovost, což je pro akcie zoufale málo. Rizikové přirážky u firemních dluhopisů jsou na mnohaletých minimech, což indikuje, že ostražitost investorů hibernuje. Centrální banky se chystají zvyšovat sazby, případně alespoň přestaly uvažovat o jejich snižování. A to vše za situace, kdy jsou trhy na cenových maximech.
Na závěr jen zdůraznění myšlenky prolínající se mými předchozími texty: dlouhodobí vítězové v akciích zainvestovaní už jsou. Snažit se vyskakovat z trhu se ukazuje jako masivní chyba. Výše popsané řádky se ale snaží odpovědět na otázku, zda k našim současným akciovým investicím v J&T máme přidávat další. Nevidíme k tomu důvod.