ČNB má v akciích už přes bilion korun. Pomohl rychlejší růst trhů
- Devizové rezervy ČNB meziročně vzrostly na 157,6 miliardy eur.
- Akcie už tvoří 29,4 procenta rezerv, této úrovně chtěla ČNB dosáhnout až v roce 2029.
- Největší část portfolia nadále připadá na dluhopisy.
Devizové rezervy České národní banky (ČNB) ke konci letošního července meziročně vzrostly o 16,2 miliardy eur na zhruba 157,6 miliardy eur, v přepočtu asi 3,8 bilionu korun. Meziměsíčně ale klesly o přibližně 851 milionů eur. V korunách rezervy rovněž stouply jen meziročně, ale meziměsíčně se snížily. V dolarech vzrostly meziročně i meziměsíčně. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes ČNB zveřejnila na svém webu.
Téměř třetina, 29,4 procent rezerv, je v akciích s hodnotou v přepočtu přibližně 1,1 bilionu korun. Centrální banka takový podíl původně plánovala až na rok 2029, ale hodnoty akcií rostly rychlejším tempem.
Necelou polovinu, 45,7 procent, má ČNB uloženou v dluhopisech, z absolutní většiny vládních. Nástroje peněžního trhu tvoří 18,2 procent rezerv, zlato 6,3 procenta.
„Vývoj devizových rezerv ČNB je z pohledu finančních trhů nadále velmi příznivý. Meziměsíční změny v jejich objemu jsou běžné a často odrážejí především kurzové pohyby mezi jednotlivými měnami, ve kterých jsou rezervy vedeny. Důležitější je dlouhodobý trend, který potvrzuje, že ČNB disponuje jedním z nejsilnějších rezervních polštářů ve střední Evropě,“ řekl analytik Golden Gate Pavel Ryba.
Pozitivně hodnotí také pokračující diverzifikaci rezerv včetně významného podílu zlata, které si v období geopolitických rizik a zvýšené nejistoty na finančních trzích udržuje roli strategického aktiva.
V dolarovém vyjádření rezervy ke konci července meziročně vzrostly zhruba o 19,2 miliardy na 181,05 miliardy dolarů. Meziměsíčně stouply asi o 455 milionů dolarů. V korunách devizové rezervy meziročně stouply o 340 miliard na zhruba 3,816 bilionu korun. Proti konci června se však snížily o 29 miliard korun.
Podle dnes zveřejněných čtvrtletních údajů ČNB měla centrální banka největší podíl devizových rezerv v eurech, a to 47,8 procenta. Druhý největší podíl měl americký dolar (USD) s 28,6 procenta a třetí byl kanadský dolar (CAD) s 6,9 procenta. Ve zlatě ČNB držela 6,3 procenta rezerv.
Meziroční růst devizových rezerv potvrzuje, že ČNB nadále disponuje mimořádně silnou bilanční pozicí, doplnil obchodní ředitel spořitelního družstva Artesa Jan Kořínek. Mírný meziměsíční pokles není podle něj důvodem k obavám, protože je z velké části dán pohybem měnových kurzů a přeceněním jednotlivých aktiv, nikoliv zásadní změnou v hospodaření centrální banky.