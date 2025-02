Městský soud v Praze dal ČNB za pravdu v závěru ledna, když zamítl žalobu Fair Creditu na neoprávněnost odebrání licence. „Vedle uložení pokuty rozhodl správní orgán prvního stupně také o odnětí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů, jelikož se nejednalo o první závažné porušení zákona ze strany Fair Creditu,“ uvádí mluvčí ČNB Jakub Holas.

Už dříve firma dostala od regulátora třímilionovou pokutu. „Podle zákona o spotřebitelském úvěru totiž může dojít k odnětí oprávnění v případě opakovaného nebo závažného porušení povinností podle tohoto zákona. Dle České národní banky byly splněny obě podmínky, neboť společnost porušovala zákon dlouhodobě, opakovaně a závažným způsobem,“ dodal Holas.

Soud loni povolil Fair Creditu pokračovat v byznysu do doby, než vynese definitivní verdikt o žalobě proti ČNB. „Soud sporná porušení povinností zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů nepovažuje za natolik ohrožující, že by bez dalšího prima facie ovlivňovala zdraví ekonomiky či znevěrohodnila finanční systém, a tím i celý trh, a pokračující činnost žalobkyně tak byla v rozporu s důležitým veřejným zájmem,“ uváděl v září předseda senátu Městského soudu v Praze Jan Kratochvíl v usnesení o přiznání odkladu. Soud současně konstatoval, že rozhodnutím by společnosti fakticky hrozila likvidace, což by v kostce zhoršilo postavení všech zúčastněných.

Fair Credit tehdy pro e15 uvedl, že v mezidobí mezi vydáním odkladu a finálním rozhodnutím soudu zkusí přesvědčit regulátora o tom, že odebrání úvěrové licence nebylo adekvátní. „Chceme přesvědčit dohledový orgán, že společnost Fair Credit Czech navzdory celé řadě nepřátelských kroků, kterým musela v posledních dvanácti měsících čelit, splňuje zákonné podmínky pro držení licence,“ uvedl pro e15 jednatel Fair Creditu Czech Michal Štroner s tím, že hodlá sekat latinu a „vzorově naplňovat kritéria stanovená regulátorem“. Odnětí licence Fair Creditu ale nepřišlo zčistajasna. Samotná ČNB se obávala, že snaha Fair Creditu nemusí být dostatečná.

Firmy z někdejší skupiny Fair Credit se s tresty potýkaly dlouhodobě. Už v roce 2019 firma Fair Credit International narazila kvůli prodeji emise svých dluhopisů, ke které nevypracovala prospekt. Regulátor ji tehdy potrestal desetimilionovou pokutou. Předloni na podzim se současný Fair Credit Czech vyčlenil z dřívější domovské skupiny Fair Credit byznysmena Martina Nejedlého. Novým majitelem stoprocentního podílu ve Fair Credit Czech se pak stala brněnská firma Ekonprofi podnikatele Michala Štronera. Firma Ekonprofi se zabývá byznysem s pohledávkami.