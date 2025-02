Bitcoin není ideální, řekla Zamrazilová z ČNB. Krypto nedoporučuje ani Stanjura

Podle viceguvernérky bude analýza hotová možná do konce srpna či září, ale přesný termín nechtěla předjímat. Uvedla to v v nedělním debatním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Bitcoin by Bankovní radě ČNB nedoporučoval ani ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

O plánu investic do bitcoinu mluvil Michl nedávno v rozhovoru pro list Financial Times. Pokud bude schválen, mohly by podle jeho vyjádření bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), podíl až pět procent. Zamrazilová ale v neděli uvedla, že číslo pět procent padlo ze strany guvernéra Michla jako ilustrativní a Michl podle ní hovořil o bitcoinu jako o úvaze. „O něčem takovém se nikdy v bankovní radě nehovořilo,“ řekla. Odmítla souvislost s případnými politickými vlivy. Připomněla, že podle nově schváleného zákona bude ČNB na trh s kryptoměnami dohlížet.

Uvedla, že ČNB hovoří již delší čas o rozložení devizových rezerv banky do více druhů finančního majetku. „My tady zadáváme analýzu, která by se podívala na to investování do dalších tříd aktiv. To není jenom bitcoin, to jsou korporátní dluhopisy, nemovitostní fondy, NASDAQ, technologické indexy a jde o to, abychom si ten prostor zmapovali,“ řekla viceguvernérka. „Já ten bitcoin nepovažuji za ideální, nepovažuji za vhodný, ale musím se jím nějakým způsobem zabývat, protože je to celosvětový fenomén stejně jako další třídy těch aktiv,“ podotkla.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ocenila, že ČNB začala aktivně pracovat s devizovými rezervami. Soudí, že když finanční odborníci radí dávat část úspor do bitcoinu, nemůže centrální banka tuto kryptoměnu ignorovat.

„Já občas říkám kolegům, že nemají přemýšlet na mikrofon. A já se obávám, že pan guvernér moc přemýšlel dopředu, než to bylo. A vznikla z toho zbytečná bublina,“ řekl ministr financí Stanjura. Zamrazilová podotkla, že šlo o bouři ve sklenici vody. Proti Michlovu záměru se už dříve vyslovila i prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.

„Bitcoin určitě není symbolem stability,“ dodal Stanjura. „Já bych to určitě bankovní radě nedoporučoval,“ řekl.