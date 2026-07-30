Erste zvýšila zisk téměř o pětinu, pomohla jí i Česká spořitelna
- Erste zvýšila pololetní zisk o 18,6 procenta na 1,98 miliardy eur.
- Výsledky podpořily úvěry, poplatky i převzetí polské banky Santander.
- České spořitelně vzrostl čistý zisk o 11,7 procenta na 14,3 miliardy korun.
Čistý zisk rakouské bankovní skupiny Erste Group Bank, která je majitelem České spořitelny, za první pololetí letošního roku stoupl o 18,6 procenta na 1,975 miliardy eur (47,5 miliardy Kč). Skupina v dnešní tiskové zprávě zároveň zlepšila svůj celoroční výhled s odkazem na silnou poptávku po úvěrech ve střední a východní Evropě a růst výnosů z poplatků.
Čisté úrokové výnosy stouply o 42,3 procenta na 5,386 miliardy eur, hlavně díky růstu v České republice, Maďarsku a na Slovensku, kde se snížily úrokové náklady na vklady zákazníků a vzrostl objem úvěrů. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 25,1 procenta na 1,929 miliardy eur. Růst banka zaznamenala na všech důležitých trzích a ve všech kategoriích.
Hospodaření podpořilo začlenění polské banky Santander Bank Polska, třetí největší banky v zemi. Banka nyní nese název Erste Bank Polska. Erste jejím převzetím posílila svou pozici ve střední Evropě.
Objem úvěrů v první polovině roku vzrostl o 21,8 procenta na 282,7 miliardy eur, především díky Polsku. Zvýšil se však i v České republice, Maďarsku, Chorvatsku a Rakousku.
Díky příznivému vývoji v první polovině roku Erste Group zlepšila výhled na celý rok. Nově očekává návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTE) nad 20 procent místo původních zhruba 19 procent. ROTE ukazuje, jak banka zhodnocuje kapitál, který má k dispozici, po odečtení nehmotných aktiv. Zisk na akcii se má zvýšit o 20 procent. Skupina také předpokládá růst objemu úvěrů o šest až osm procent místo původních pěti procent a lepší vývoj výnosů z poplatků a provizí.
Erste nyní působí na osmi trzích střední a východní Evropy - v Rakousku, Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a Polsku. V těchto zemích obsluhuje 23 milionů klientů, a tedy téměř každého čtvrtého z přibližně 100 milionů zde žijících lidí.
Česká spořitelna (ČS) dnes oznámila, že její čistý zisk v prvním pololetí letošního roku meziročně vzrostl o 11,7 procenta na zhruba 14,3 miliardy korun. Výsledek banky podle jejích představitelů kladně ovlivnil růst úvěrového portfolia a silná poptávka po investičních produktech.