Jedna z nejvýraznějších tváří J&T končí. Michal Semotan míří za novou výzvou
- Semotan se podílel na řízení několika investičních fondů zaměřených na české i zahraniční akcie.
- Jeho investiční strategie dlouhodobě patřily k jedním z nejvýraznějších na domácím trhu.
- Společnost nyní připravuje nové rozdělení odpovědností za investiční fondy.
Po více než deseti letech mění Michal Semotan působiště. Jeden z nejvýraznějších českých portfolio manažerů na konci srpna opustí J&T Investiční společnost, kde měl na starosti několik investičních fondů. O jeho odchodu informoval na sociální síti LinkedIn generální ředitel společnosti Tomáš Martinec s tím, že Semotan se rozhodl přijmout novou profesní příležitost mimo firmu.
Nejvýrazněji je Semotan spojen s fondem J&T Opportunity, který převzal v roce 2012. Během jeho vedení se fond zařadil mezi nejúspěšnější aktivně řízené akciové fondy na českém trhu. Za posledních deset let dokázal překonávat výnosy pasivních fondů kopírujících index S&P 500.
Při pohledu na celé období od roku 2012 však americký akciový index dosáhl vyššího zhodnocení. Fond Opportunity investorům přinesl přibližně 370 procent, zatímco investice do indexu S&P 500 po započtení dividend a přepočtu do korun vzrostla zhruba o 680 procent. Vedle Opportunity se Semotan věnoval také fondům J&T Dividend, J&T NextGen a J&T Energy.
Martinec při oznámení změny poděkoval Semotanovi za jeho přínos pro rozvoj akciových strategií i investiční správy společnosti. Zdůraznil zároveň, že fungování fondů není závislé na jednom člověku. „Aktivní správa potřebuje silné osobnosti. Zároveň však nesmí stát na osamoceném názoru. V J&T ji vnímáme jako kombinaci investiční teze, analytického zázemí, týmové diskuse, oponentury a disciplíny v řízení rizika,“ uvedl. Podle něj nyní společnost připravuje nové rozdělení kompetencí mezi portfolio manažery a klienty bude o dalších změnách průběžně informovat.
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