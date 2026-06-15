Tkáčova sázka na známé tváře vyšla. J&T Arch poprvé spravuje přes 200 miliard korun
- Hlavní výnosy fondu zajistil úspěšný obchod Daniela Křetínského s TotalEnergies a raketový růst akcií Monety.
- Výsledky potvrdily strategii Patrika Tkáče nespekulovat na anonymních burzách, ale sázet na konkrétní silné lídry.
- I přes lokální ztráty v e-commerce a turismu tak fond poprvé v historii překonal hranici 200 miliard korun pod správou.
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