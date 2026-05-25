Jen kecy teoretické. Babiš seřval Michla za drahé hypotéky, ekonom vysvětluje premiérův omyl
Premiér Babiš ostře zkritizoval guvernéra ČNB Michla za udržování vysokých úrokových sazeb, které podle něj zbytečně zdražují úvěry a hypotéky.
Ekonomové varují, že politický tlak na nezávislou centrální banku může trhy znervóznit a paradoxně vést k ještě většímu zdražení hypoték.
Kvůli aktuálnímu konfliktu na Blízkém východě a souvisejícím inflačním rizikům si navíc ČNB podle expertů plošné snižování sazeb v současnosti nemůže dovolit.
Za „teoretické kecy“ označil premiér Andrej Babiš ve videu na sít Instagram schopnost České národní banky řídit tuzemskou inflaci. Ve své kritice guvernérovi Aleši Michlovi mimo jiné vytkl, že centrální banka drží neadekvátně vysoko úrokové sazby, a zbytečně tak zdražuje lidem hypotéky a firmám úvěry.
Ekonomové připomínají, že snaha ovlivnit měnovou politiku už se vymstila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a způsobila vlnu investorské averze vůči Americe.
Kecy teoretické
„Michl, můj bývalý poradce, mě neskutečně rozčiluje. Proč drží základní sazbu o jeden procentní bod vyšší než euro. Tak to můžeme vzít rovnou euro,“ uvedl Babiš ve videu ve stories na sociální síti Instagram. Podle Babiše prý centrální banka ani inflaci řídit nemůže.
„Oni žádnou inflaci nemůžou stlačit, my jsme ji udělali, jenom kecy teoretické,“ řekl Babiš doslova a připsal Michlovi vinu za „vysoké hypotéky a vysoké úroky pro firmy.“ „Je to neuvěřitelné a protestuji a budu protestovat, protože nejdřív musíme udělat všechno, aby se začalo stavět,“ řekl Babiš.
Babišův výpad volně navazuje na květnový rozhovor Aleše Michla v podcastu Insider, ve kterém se guvernér pasoval do role tvrdého měnového jestřába a kde připustil razantní reakci v případě obnovení inflačních tlaků. „Klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit. Uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká,“ uvedl Aleš Michl. V rozhovoru zkritizoval i permanentní deficity státního rozpočtu. V minulých dnech za to sklidil kritiku například od ministryně financí Aleny Schillerové, která mimo jiné zdůraznila, že vysoké úrokové sazby nejsou dobré pro ekonomiku.
Efekt může být zcela opačný
„Na jakékoliv pokusy ovlivňovat nezávislost centrálních bank bývají trhy velmi citlivé, a proto by ani premiér neměl toto téma otevírat,“ uvádí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Své o tom ví Donald Trump, který zkoušel najít záminky, jak odvolat Jeroma Powella z funkce šéfa Fedu. Investoři se tehdy začali zbavovat dlouhodobějších dluhopisů americké vlády a začali požadovat za jejich nákup podstatně vyšší úrok. Dluhopisový trh tak vzkázal, že pokud by prezident mohl libovolně odvolat šéfa nezávislé centrální banky, aby si politicky vynutil levné peníze, Fed by ztratil důvěryhodnost v boji proti růstu cen.
ČNB aktuálně drží základní sazbu na úrovni 3,5 procenta, Evropská centrální banka má svou klíčovou sazbu na 2,15 procenta. S ohledem na aktuální vývoj na Blízkém východě si přitom ČNB podle ekonomů nemůže dovolit sazby snižovat. „Pokud by ČNB úroky snižovala, navzdory tomu, že by inflace zrychlovala, hypotékám by to nepomohlo,“ dodává Pfeiler.
Investoři by totiž kvůli obavám z nárůstu inflačních očekávání vyprodávali české vládní dluhopisy a vzrostly by tak jejich výnosy. Na to by reagovaly i takzvané swapové sazby, od kterých se přímo odvíjí hypoteční sazby. „Jelikož jsou právě od nich odvozeny úroky na hypotékách, tak by v takovém případě tyto úvěry zdražily,“ vysvětluje Pfeiler.
Za Blízký východ pyká i Česko
Finanční trhy se v kontextu nepřehledné situace na Blízkém východě snaží odhadnout dopady konfliktu na inflaci i na hospodářský růst. Investoři momentálně spekulují především o inflačním dopadu krize. Ten by od centrálních bank včetně české vyžadoval přísnější měnovou politiku spojenou s vyššími sazbami. „Pokud bude trvat krize v Zálivu dlouho (např. do září), hrozí, že se z inflačního šoku stane šok růstový. Pokud by ekonomický růst skutečně vykazoval známky citelného ochlazování, pak by dávalo smysl o snižování úroků uvažovat. V této situaci ale zatím nejsme,“ dodává Pfeiler.
Guvernér Michl v rozhovoru pro Insider rovněž zdůraznil, že není úkolem ČNB zajišťovat lidem dostupné bydlení. Jako alternativní scénář mladým lidem přitom doporučil rozjet startup, během několika let vyšroubovat jeho hodnotu do vysokých milionů a poté si z prodeje podílu zajistit vlastní bydlení.