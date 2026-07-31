Méně zisku, ale výrazně více vkladů i úvěr. Raiffeisenbank zveřejnila výsledky za 1. pololetí
- Čistý zisk české Raiffeisenbank v prvním pololetí meziročně klesl o pět procent na 5,41 miliardy korun, zatímco ostatní velké banky zaznamenaly spíše růst.
Aktiva banky vzrostla o 23 procent na 966 miliard korun a díky zájmu klientů o spoření i úvěry se výrazně zvýšil objem přijatých vkladů i poskytnutých půjček.
Vyšší tvorba opravných položek na ztráty ze znehodnocení úvěrů a nárůst provozních nákladů přispěly ke snížení zisku navzdory růstu celkových provozních výnosů.
Raiffeisenbank v ČR v prvním pololetí letošního roku meziročně klesl čistý zisk o pět procent na 5,41 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 23 procent na 966 miliard korun. Banka o tom v pátek informovala v tiskové zprávě. Ostatním velkým bankám letos zisky spíše rostly.
Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank stoupl za prvních šest měsíců roku o 12,5 procenta na 432 miliard korun. Růst byl jak na straně domácností ve formě spotřebitelských a hypotečních úvěrů, tak na straně firem v projektových a provozních úvěrech. Objem přijatých vkladů banky se zvýšil o 25 procent na 818 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky na spořicích účtech domácností, uvedla banka.
„Výsledky prvního pololetí letoška potvrzují trend z počátečních měsíců roku. Klienti u nás v hojné míře spoří, což odráží meziroční čtvrtinový nárůst objemu přijatých vkladů od klientů. Současně vidíme rostoucí počet investujících klientů a s tím spojený růst aktiv pod naší správou,“ komentoval výsledky generální ředitel banky Igor Vida.
Celkové provozní výnosy Raffeisenbank vzrostly o 4,8 procent na 11,4 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy banky stouply o 7,4 procenta na 7,4 miliardy korun. Nárůst primárně způsobilo silné zvýšení klientských deposit a klientských úvěrů. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 11,7 procenta na 2,37 miliardy korun. Provozní náklady 4,87 miliardy Kč v meziročním srovnání stouply o 7,8 procenta.
Ztráty vzrostly
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek vzrostly meziročně o 625 milionů Kč a ke konci pololetí dosáhly 444 milionů korun. Tyto ztráty se týkají jak domácností, tak firem. K 30. červnu činila kapitálová přiměřenost banky 23,54 procenta. Ve srovnání s červnem 2025 se kapitálový poměr snížil o dva procentní body, což bylo způsobeno především růstem klientských úvěrů a korespondujícím nárůstem rizikově vážených aktiv. Kapitálová pozice banky zůstává nad regulatorním cílem 15,61 procenta.
Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Bankovní služby v ČR poskytuje od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.