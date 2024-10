UBS těžila především z růstu výnosů a ze snižování nákladů. V loňském třetím čtvrtletí měly na její výsledky negativní dopad rozsáhlé mimořádné náklady související s převzetím domácího konkurenta Credit Suisse.

Celkové tržby společnosti meziročně vzrostly o více než pět procent na 12,3 miliardy dolarů. Analytici přitom podle průzkumu agentury AWP očekávali čistý zisk 758 milionů dolarů při tržbách 11,5 miliardy USD.

Společnost UBS uvedla, že na podnikatelské podmínky mají příznivý vliv vyhlídky na to, že se americké ekonomice podaří dosáhnout takzvaného měkkého přistání, tedy že překoná vysokou inflaci, aniž by vstoupila do recese. „Makroekonomický výhled ve zbytku světa však zůstává nejistý,“ dodala švýcarská banka. Poukázala na pokračující geopolitické konflikty a nejistotu kolem blížících se prezidentských voleb ve Spojených státech.

UBS v květnu oficiálně dokončila převzetí konkurenční banky Credit Suisse, na kterém se loni dohodla v rámci záchranné akce. Tu zorganizovaly švýcarské úřady, když se Credit Suisse po řadě finančních neúspěchů a skandálů dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat stabilitu globálního finančního systému.