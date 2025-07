Bílinská kyselka je v úpadku. Zachránit ji může Kofola, zájem má i investor ze zahraničí

Soud potvrdil úpadek nápojářské skupiny Bohemian Healing Marienbad Waters, do které spadá například Bílinská kyselka, Zaječická hořká nebo Excelsior z Mariánských lázní. Více než šesti stům věřitelů dluží přes 400 milionů korun. To ale nutně nemusí znamenat, že by měly lázeňské minerální vody brzy zmizet z pultů obchodů – zájem o firmu má například Kofola společně s investiční skupinou Invest Gate.