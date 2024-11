Na stůl Městského soudu v Praze se dostala delikátní záležitost. Týká se dnes už legendárního pražského exekutora Igora Ivanka obviněného ze zpronevěry vyšších desítek milionů korun získaných při výkonu jeho profese. Jeho klienty byly přitom vedle největších českých firem mimo jiné i zdravotní pojišťovny či některé z pražských městských částí. Ivanka, který se dostal do širšího povědomí veřejnosti přede dvěma lety vedením exekuce proti expremiérovi Andreji Babišovi, totiž v listopadu dostihl jeho první insolvenční návrh. Ivanko jej považuje za neadekvátní.

„Igor Ivanko přestal bezdůvodně hradit dle naší dříve uzavřené smlouvy počínaje letošním lednem,“ uvádí v listopadovém insolvenčním návrhu jednatel společnosti SOS rodině Luděk Žákovec s tím, že vůči exekutorovi drží firma pohledávku za bezmála jeden milion korun z titulu společného byznysu v oblasti exekucí lidí neplatících výživné. Firma zároveň navrhuje, aby soud vůči Ivankovi schválil konkurz.

Do desítek milionů jdou ostatně další Ivankovy dluhy, takřka dvacet milionů vázne Ivankovi vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně či společnosti ČEZ, kterým Ivanko jednoduše nevyplatil to, co předtím vymohl na jejich klientech. Celkem Ivanko podle návrhu dluží přinejmenším 85 milionů korun.

Právě z toho důvodu byl Ivanko letos na jaře obviněn ze zneužití pravomocí úřední osoby a vzat do vazby, jak tehdy jako první uvedl portál Seznam.cz. Ve vazbě v té době exekutor pobyl jen pouhé dva měsíce, jak v květnu uvedl portál Investigace.cz, Ivanko byl podmínečně propuštěn, a to i díky záruce jeho dlouhodobé partnerky, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Dáši Vítkové.

Ta přitom měla v agendě významné kauzy jako například ostře sledovaný spor exprezidenta Miloše Zemana s lékařkou Džamilou Stehlíkovou, který letos v říjnu skončil ve prospěch Stehlíkové. Nyní je Ivanko vyšetřován na svobodě a věřitelé se začínají aktivně hlásit o peníze. "Klient považuje insolvenční návrh za šikanózní. Od smlouvy s navrhovatelskou společností bylo odstoupeno," uvádí právní zástupce Ivanka advokát Robert Kabát s tím, že nároky, které firma uplatňuje, nemají právní základ.