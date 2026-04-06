PPF rekordní obchod nedotáhla. Prodej vietnamského Home Creditu za 17 miliard padl
- Zlatý hřeb asijského výprodeje skupiny PPF ztroskotal.
- Stažení skupiny Home Credit z Vietnamu se minimálně odkládá.
- Firma mezitím zveřejnila rekordní výsledky.
Mohla to být jedna z historicky největších českých transakcí ve finančním segmentu. Thajská banka Siam Commercial Bank Public však Home Credit Vietnam Finance ze skupiny PPF nekoupí, protože nemůže splnit podmínky smlouvy v dohodnutém čase. Banka o tom na konci března informovala v hlášení pro thajskou burzu cenných papírů s tím, že v důsledku toho představenstvo banky rozhodlo o ukončení transakce.
Siam Commercial Bank Public, která je součástí skupiny SCBX Public Company, v roce 2024 uzavřela kupní smlouvu na akvizici stoprocentního podílu v Home Credit Vietnam za přibližně 21 bilionů vietnamských dongů, přibližně 17 miliard korun. Podmínkou však bylo schválení příslušnými regulátory ve Vietnamu a v Thajsku.
Zda se nepodařilo naplnit právě tyto podmínky obchodu, není z oznámení zřejmé. Nebylo by to ale překvapením. Liknavé vietnamské úřady zarazily i vietnamskou expanzi miliardáře Pavla Tykače, když mu neschválily akvizici tamní elektrárny ani po dvou letech od podepsání smlouvy.
Firmě se daří
Společnost Home Credit na svých stránkách informace potvrdila s tím, že vietnamská část byznysu nadále dosahuje vynikajících finančních výsledků. „Nedávno zveřejněné roční údaje dokazují trvale silné výsledky společnosti a potvrzují její pozici předního poskytovatele finančních služeb pro miliony vietnamských zákazníků,“ píše se v krátké tiskové zprávě na webu. Zda bude skupina nadále usilovat o prodej, není zřejmé. Nad rámec tohoto oznámení mluvčí společnosti PPF Leoš Rousek více informací neposkytl.
Home Credit Vietnam, který zahájil svou činnost v roce 2009, je druhým největším hráčem na vietnamském trhu. O 17 milionů zákazníků se stará šest tisíc zaměstnanců společnosti. Mezi hlavní služby Home Creditu patří splátkové úvěry na spotřební zboží, hotovostní půjčky a kreditní karty.
Loni Home Credit po zdanění vydělal více než dva biliony dongů, přibližně 1,7 miliardy korun, tedy o 61 procent více než předloni. Z hlediska ziskovosti to byl pro firmu nejlepší rok.
Skupina Home Credit je mezinárodní poskytovatel spotřebitelského financování působící na trzích v Evropě a Asii s kořeny v České republice. Za dobu svého působení obsloužil Home Credit 140 milionů klientů a jeho mobilní aplikace má více než 100 milionů registrovaných uživatelů. V posledních letech však svůj asijský byznys postupně rozprodává. Po vypuknutí války na Ukrajině se firma stáhla z Ruska, Kazachstánu, Číny, Indie, Filipín a Indonésie.
Rekordní obchod
Zatímco odchod z Vietnamu měl představovat zlatý hřeb divestic, jinde musela skupina PPF počítat i ztráty. V Rusku skončila divestice účetním propadem přes 22 miliard korun, když tamní aktiva prodala v přepočtu za pouhých 14 miliard. V Číně prodejní cena činila 7,4 miliardy korun, přestože v minulosti si svou tamní pobočku cenila na mnohem víc. Z Filipín a Indonésie si odnesla dohromady 15 miliard korun, přičemž indická větev přidala další dvě miliardy. Hodnota transakce v Kazachstánu zůstává i nadále nejasná.
Většího obchodu, než byl plánovaný prodej vietnamské společnosti, tak PPF dosáhla pouze v sesterském oboru pojišťovnictví, a to když v minulé dekádě prodala svůj podíl ve společném podniku s Generali za zhruba 64 miliard korun.
SCBX, thajská skupina podnikající ve finančních technologiích a působící v celé Asii, je konečným vlastníkem SCB, čtvrté největší banky v Thajsku podle celkového objemu aktiv.