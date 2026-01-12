Tykačova obří vietnamská akvizice padla. Největší českou investici v asijské zemi pohřbily úřady
- Miliardář Pavel Tykač přichází o rekordní obchod, který se měl stát historicky největší českou investicí v jihovýchodní Asii.
- Nadějná akvizice vietnamské elektrárny za desítky miliard korun definitivně ztroskotala na nekonečném schvalování tamních úřadů.
- Investici nedokázala zachránit ani intervence české vlády.
Měla to být největší evropská investice do vietnamské energetiky a také historicky největší česká transakce v celé jihovýchodní Asii. Pavel Tykač, jeden z nejbohatších Čechů, však vietnamskou uhelnou elektrárnu Mong Duong 2 nezíská. Energetický zdroj, který zásobuje hlavní město Hanoj i část severního Vietnamu, si nakonec ponechají stávající vlastníci.
Tykačova investiční skupina Sev.en Global Investments (Sev.en GI) záměr ovládnout významnou vietnamskou elektrárnu oznámila v listopadu roku 2023 s tím, že uzavřela dohodu s americkou společností AES na převzetí jejího 51procentního podílu. O necelý rok později ohlásila Sev.en GI dohodu i s minoritním akcionářem, čínským státním investičním fondem China Investment Corporation.
Díky těmto dvěma obchodům se měl Tykač ve finále dostat na podíl sedmdesáti procent. K tomu ale chyběl důležitý krok. Obě transakce musely posoudit vietnamské úřady. A ty je nestihly schválit ani do loňského listopadu, kdy vypršela platnost smlouvy mezi skupinou Sev.en GI a potenciálními prodávajícími.
O této skutečnosti jako první informovala společnost AES ve své kvartální zprávě, kde rovněž uvedla, že zmíněnou elektrárnu již neeviduje v aktivech držených pro prodej.
Sev.en GI následně na dotaz e15 zrušení transakce potvrdila. „Vzhledem k neadekvátně dlouhému procesu schvalování ze strany místních úřadů smlouva o akvizici majoritního podílu ve vietnamské elektrárně Mong Duong 2 narazila na lhůtu platnosti a tím zanikla,“ sdělila mluvčí společnosti Veronika Diamantová.
Cena plánovaného obchodu nebyla zveřejněna, podle informací e15 byl ale český podnikatel připraven zaplatit v přepočtu nižší desítky miliard korun.
Mohla to být vlajková loď
Moderní elektrárna Mong Duong 2 dosahuje celkového výkonu 1242 megawattů, díky čemuž by se stala druhým největším zdrojem v Tykačově portfoliu po australské uhelné elektrárně Delta. Vietnamci ji postavili teprve před deseti lety za zhruba 2,1 miliardy dolarů a pro Tykače měla být branou na asijský trh.
Tykač chtěl pokračovat v nákupech i v samotném Vietnamu. Podle dřívějších informací zvažoval investici do podílů dalších dvou tamních uhelek. Nyní je ale jeho expanze do Vietnamu velmi nepravděpodobná, a to navzdory tomu, že jihovýchodní Asie Tykače podle Diamantové stále láká.
Celý schvalovací proces byl podle skupiny Sev.en na mezinárodní poměry velmi pomalý a zdlouhavý, navíc ve Vietnamu nemá přesně stanovený časový rámec a lhůty. „V ostatních zemích, kde investujeme, ať už v Evropě, Austrálii či USA, schvalovací procesy nových akvizic trvají běžně tři až šest měsíců, včetně doplňování potřebné dokumentace, diskusí s úřady a objasňování různých podrobností,“ uvedla Diamantová už v červenci, kdy se potkali zástupci českého a vietnamského ministerstva průmyslu, aby podpořili vzájemnou ekonomickou spolupráci.
Už tehdy si na liknavost tamních úřadů otevřeně stěžovala i česká diplomacie, konkrétně český velvyslanec ve Vietnamu a bývalý šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček. Na vietnamskou stranu pak během společného jednání ministerstev naléhal i šéf resortu průmyslu Lukáš Vlček (STAN). „Apeloval jsem na to, aby ty administrativní překážky byly pokud možno co nejdříve vyřešeny,“ řekl po setkání se svým vietnamským protějškem v Hanoji Vlček. Žádná z těchto přímluv ale nepomohla.
Skupině Sev.en GI se příliš nedařilo ani předloni. Podle čerstvě zveřejněné konsolidované výroční zprávy za rok 2024 svůj hrubý provozní zisk EBITDA snížila o takřka polovinu na 238 milionů eur, v přepočtu zhruba 5,8 miliardy korun. Zároveň takřka zpětinásobila čistou ztrátu na zhruba 52 milionů eur, tedy přibližně 1,3 miliardy korun.