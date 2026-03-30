Budoucí nová čtvrť PPF se rozrůstá, skupina získala pozemky u metra
- Skupina PPF koupila od Lidlu pozemky u stanice metra Letňany určené pro kanceláře.
- Akvizice doplňuje sousední areál letiště, kde PPF plánuje stavbu nové městské čtvrti.
- Lidl parcely prodal po změně záměru vybudovat zde svou firemní centrálu.
Investiční skupina PPF nejbohatší Češky Renáty Kellnerové rozšiřuje své pozemkové portfolio na východním okraji metropole, píší Seznam Zprávy. U stanice metra Letňany získala od maloobchodního řetězce Lidl parcely určené pro kancelářskou výstavbu. Transakce upevňuje pozici PPF v lokalitě, kde skupina ovládá také areál letiště a plánuje zde vznik zcela nové městské čtvrti.
Změna majitele se odehrála skrze prodej společnosti Limmo Letňany, která předmětné pozemky mezi ulicemi Prosecká, Tupolevova a Beranových drží. Podle zápisu v obchodním rejstříku PPF následně firmu přejmenovala na Letňany Real Estate. Samotná skupina PPF se k transakci ani ke konkrétním budoucím záměrům s novým přírůstkem nevyjádřila.
Od centrály k prodeji Prodejce, řetězec Lidl, pozemky získal v minulém desetiletí od německého developera Hochtief Development. Ten zde ještě před finanční krizí v roce 2008 plánoval rozsáhlý administrativní komplex, po útlumu trhu se však z Česka stáhl. Lidl původně zvažoval, že v Letňanech vybuduje svou novou centrálu, tu ale nakonec postavil v pražských Stodůlkách.
„Důvodem prodeje pozemku v Letňanech bylo odstoupení od našeho původního záměru,“ potvrdila mluvčí Lidlu Regína Čerkovská.
Strategická synergie s letištěm Nové pozemky přímo sousedí s rozsáhlým travnatým letištěm, které rovněž patří PPF. Skupina má s letištěm ambiciózní plány na transformaci v rezidenční a komerční distrikt. Než se však podaří projít složitým povolovacím procesem, využívá PPF areál k pořádání velkých hudebních akcí, jako jsou koncerty skupin Metallica či Iron Maiden.