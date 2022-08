PPF vstoupí do Komárkova Allwynu | E15.cz

Investiční skupina PPF koupí až 26 milionů akcií loterijní společnosti Allwyn, kterou ovládá KKCG Karla Komárka. Ale pouze v případě, že o tyto akcie nebude zájem na newyorské burze, kam se Allwyn chystá vstoupit prostřednictvím spojení se specializovanou akviziční společností Cohn Robbins Holdings (CRHC). PPF tak Allwynu poskytuje záruku pro případ, že by se burzovní debut nezdařil tak, jak si sázková firma představuje.

Podle podmínek dohody by PPF nakupovala za cenu deset dolarů za akcií, v případě nákupu nejvyššího možného počtu akcií by to tak znamenalo celkovou investici 260 milionů dolarů, tedy 6,5 miliardy korun. Jako odměnu za účast na transakci PPF získá další až čtyři miliony akcií Allwynu. Dohodu oznámila CRHC v tiskové zprávě.

PPF již nyní drží zhruba čtyři miliony akcií CRHC, pokud by tedy nakoupila maximální možný počet akcií Allwynu, její podíl ve spojeném podniku by dosáhl 4,99 procenta.

„Pevně věříme v růstový potenciál této nadnárodní loterijní společnosti, která zároveň poskytuje stabilitu v současné nejisté makroekonomické situaci,“ uvedl investiční ředitel PPF Group Didier Stoessel. Díky závazku investovat do akcií Allwyn má podle něj skupina PPF příležitost stát se součástí současných plánů expanze Allwynu v USA i globálně.

Umístění akcií Allwynu na newyorskou burzu ještě musejí posvětit akcionáři CRHC. Mimořádná valná hromada specializované akviziční firmy, na níž se bude o spojení hlasovat, se uskuteční 7. září.

Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Je také preferovaným uchazečem o desetiletou licenci na provoz britské národní loterie. Dříve se jmenovala Sazka Entertainment. Letos v lednu firma oznámila, že prostřednictvím spojení CRHC vstoupí na akciovou burzu v New Yorku.

Allwyn dnes oznámil výsledky za druhé čtvrtletí, v rámci kterých zvýšil konsolidovaný očištěný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 17 procent na 277,1 milionu eur. Hrubé výnosy z her stouply o 23 procent na 901,7 milionu eur.