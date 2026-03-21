Praxe „karty nebereme“ má skončit, EET výrazně omezí hotovostní platby. Zasáhnout ale může soud
- Pro zákazníky má být rozšíření možnosti platit kartami vůbec nejzásadnější změnou.
- Stát může mít problémy s kontrolou placení přes QR kódy. Bezhotovostní převody sledovat nechce.
- Evidenci tržeb hrazených kartami i QR kódy už v minulosti zarazil Ústavní soud.
Obchody nebo restaurace, které odmítají platební karty a vyžadují od zákazníků jen hotovost, mají po znovuzavedení moderní verze elektronické evidence (EET) postupně zmizet. Počítá s tím ministerstvo financí a odborníci jeho předpoklad potvrzují. Systém v zásadě postaví bankovky a platby kartou na stejnou úroveň, a to především posílením kontroly u hotovostních tržeb.
Opozice však už varovala, že opatření napadne u Ústavního soudu, kde centrální shromažďování údajů o tržbách v minulosti částečně narazilo.
Důvod trvat na bankovkách odpadne
„Efektivní fungování EET 2.0 se neobejde bez evidence bezhotovostních plateb. Navrhované řešení je postaveno na jiných principech než původní evidence a je plně v souladu s nálezem ústavních soudců,“ ujišťuje šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO).
Kromě omezení prostoru pro krácení daní počítá Finanční správa právě i s postupným vymizením nápisů „karty nebereme“. Pokud budou kontroly dopadat jak na hotovostní, tak i na bezhotovostní platby, nebudou mít obchodníci a restauratéři důvod, aby karty odmítali.
Podle expertů půjde o nejzásadnější změnu pro zákazníky. „Bezhotovostní platby by měly být dostupnější v mnohem více podnicích,“ potvrzuje daňový poradce Petr Linx ze společnosti BDO.
Poradí si berní úředníci s QR kódy?
Potenciální slabinou EET jsou však z pohledu státu stále více využívané QR kódy. „Pokud obchod či restaurace nabízí tuto platbu přímo na místě jako alternativu k hotovosti nebo kartě, i tuto platbu bude muset evidovat,“ upozorňuje Linx.
Přitom online převody z účtu na účet nebudou podle Schillerové do systému EET zahrnuty. Právě to může způsobovat berním úředníkům problémy. Z technického pohledu jde v obou případech o převod mezi účty, byť v případě QR platby jsou údaje zadány při úhradě na místě, podobně jako u hotovosti nebo karty v provozovně. Oproti tomu online převod je uskutečněn bez fyzické přítomnosti a bez kontaktu.
„V praxi tak může nastat situace, kdy bude pro správu daní obtížné rozlišit, zda byl konkrétní převod iniciován prostřednictvím QR kódu, nebo šlo o standardní online transakci. To může být dohledatelné jen velmi složitě, případně vůbec,“ míní Linx.
Nález Ústavního soudu je jasný
Další překážkou pro evidování bezhotovostních plateb, ať už kartou či QR kódy, může být dřívější nález Ústavního soudu. Oba způsoby hrazení nákupu nebo útraty v restauraci zanechávají elektronickou stopu v bankovním systému a Finanční správa si proto potřebná data může dohledat i bez EET. To také konstatoval Ústavní soud v roce 2017. Podle jeho tehdejšího výroku stát nemá podnikatele nutit k duplicitnímu předávání údajů. Je tedy možné, že soud vysloví stejný právní názor podruhé a pravidla EET se ještě změní.
Opoziční TOP 09 už minulý měsíc avizovala, že v současnosti chystaný zákon napadne. „EET 2 chce znovu evidovat i platby kartou a QR – přesně to, co už Ústavní soud u evidence zrušil. Bezhotovostní platby jsou samy dohledatelné, a přesto je chce vláda vrátit. Pokud by zavedení EET 2 bylo protiústavní, učiníme potřebné kroky včetně podání k ÚS,“ napsal na síti X poslanec Jan Jakob.
Schillerová hodlá o schválení normy o EET debatovat se všemi opozičními stranami. Argumentuje mimo jiné tím, že systém má v různé podobě už delší dobu zaveden přibližně ve dvaceti zemích Evropské unie.
Návrat EET bude spojen s několika bonusy, samotný zákon doprovodí balíček daňových úprav. Například resort práce a sociálních věcí připraví návrat úlev pro rodiny s dětmi a studenty. Obnoví se takzvané školkovné i sleva pro pracujícího studenta, které zrušil konsolidační balíček.
Bez omezení rovněž zůstanou zaměstnanecké benefity. Pro restauratéry a hoteliéry chystá vláda snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent. Osvobodí rovněž dobrovolné spropitné od daně i pojistného.