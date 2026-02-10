Hory mají plno, jen kartami tam hosté utratili už přes půl miliardy
• Bezhotovostní platby vystřelily byznys na horách na více než půl miliardy korun za dva zimní měsíce a dál rychle rostou.
• Nejvíc vydělávají velká střediska jako Černá hora–Pec nebo Špindlerův Mlýn, kam míří víc hostů i ze zahraničí.
• Lidé neutrácejí za delší dovolené, ale za vyšší komfort, wellness a za služby, což zvyšuje celkovou hodnotu pobytů.
Byznysu na českých horách nasněžil balík příjmů. Jen v bezhotovostním režimu to bylo za prosinec a leden více než půl miliardy korun. V horizontu tří let je to podle dat společnosti Global Payments dvacetiprocentní nárůst. Na startu jarních prázdnin hlásí hory vysokou vlnu zájmu turistů.
Global Payments zde zpracovává bezhotovostní platby ve všech druzích podnikání v horských střediscích – platby za lyžování, ubytování, pohostinství i za služby. Mezi největší platební uzly patří podle dat především Černá hora a Pec pod Sněžkou, Klínovec a Špindlerův Mlýn, které dohromady vygenerovaly desítky milionů korun během pouhých dvou zimních měsíců. Nejsilnějším bezhotovostním střediskem je SkiResort Černá hora–Pec s objemem okolo 90 milionů korun. V globálu pak v posledních třech letech vzrostl počet bezhotovostních transakcí o 38 procent a celkový objem o 20 procent napříč většinou středisek.
Zatímco v Česku se během prosince a ledna letošní sezony v horských regionech přes terminály Global Payments protočilo 576 milionů korun, na Slovensku to bylo přibližně 356 milionů korun. V Rakousku pak turisté zaplatili přibližně 977 milionů korun i přesto, že byl prosinec v alpských oblastech na sníh poměrně chudý.
Podle dat portálu Spa.cz neutratí letos Češi více peněz proto, že by se prodloužila délka nebo četnost dovolené. Spíše si chtějí dopřát větší komfort. „Vidíme velký nárůst zájmu o pobyty s více službami – cena objednaných pobytů roste, ale počet dnů i počet osob se nemění. Je tedy zřejmé, že lidé investují do komfortu, wellness a do dalších zážitků,“ popisuje Michal Drahoš, ředitel obchodu portálů Hotely.cz & Spa.cz. Příkladem jsou letošní Vánoce, kdy počet rezervací na Spa.cz vzrostl meziročně jen o procento, ale jejich celková hodnota o 13 procent.
V rostoucích tržbách budou byznysmeni v horských střediscích pokračovat s jarními prázdninami. V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn o víkendu lyžovalo okolo 10 tisíc lidí. „Jarní prázdniny jsou v plném proudu. V provozu je celé středisko a podmínky pro lyžování jsou skvělé,“ hlásí mluvčí špindlerovského skiareálu Vendula Špiroch.
Tisíce lidí zavítaly o víkendu také do SkiResortu Černá hora–Pec. „Ve východních Krkonoších máme za sebou oblačný víkend, kdy na sjezdovky, na běžky, na výlet na hřebeny nebo na sáňky vyrazilo 17 tisíc lidí. I přes oblevu jsou podmínky na sjezdovkách stále vynikající, na sjezdovkách je zhruba metr sněhu,“ řekla mluvčí SkiResrotu Zina Plchová.