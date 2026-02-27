Česko je slevový skanzen, zákazníci už bez akce nereagují, říká Březina z COOP
- Češi nakupují v akcích nejvíce ze všech lidí v Evropě, ve slevách se prodá šedesát procent zboží.
- Extrémní je to podle Pavla Březiny z COOP zejména u drogistického zboží, kdy lidé čekají jen na to, až se položka objeví v letáku.
- Obchodníci volají po návratu EET, šedá ekonomika vesnických večerek podle Březiny likviduje poctivé prodejny na venkově.
Češi nakupují hlavně ve slevách a maloobchod uvízl v pasti slev: až šedesát procent veškerého zboží se prodá v akcích. Podle Pavla Březiny, šéfa Asociace českého tradičního obchodu a předsedy představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP, je situace dlouhodobě na hraně, protože to drtí marže. Skupina COOP sice generuje roční obrat 35 miliard korun, její ziskovost se však pohybuje na hranici jednoho procenta.
„Zákazník už přestal nakupovat zboží mimo akci. U drogistického zboží je to naprosto extrémní. Lidé prostě čekají, až se položka objeví v letáku, za plnou cenu ji nekoupí,“ popisuje Pavel Březina v pořadu FLOW realitu českých nákupních košíků.
Řešením slevového šílenství je podle Březiny posilování privátních značek, které nabízejí stabilní cenu a kvalitu bez nutnosti velkých investic do reklamy.
Stejný, jen dražší a s horším složením
Velkým tématem pro tradiční obchod zůstává narovnání podnikatelského prostředí. Březina se proto zastává opětovného zavedení EET od roku 2027. Důvodem je konkurence v podobě večerek, které podle něj často operují v šedé zóně ekonomiky.
„Pokud někdo neplatí daně a neodvádí je za zaměstnance, pak mu ekonomika prodejny vychází, zatímco nám ne. Stát by měl podporovat ty, kteří do rozpočtu přispívají, ne šedou zónu,“ říká Březina, který by rád, aby evidence tržeb fungovala bez výjimek.
Ohledně cen potravin Březina vkládá naději i do připravované evropské legislativy, která by mohla omezit teritoriální omezení nabídek. To dnes umožňuje velkým nadnárodním koncernům určovat pro český trh jiné podmínky než pro sousední země. I proto mají některé potraviny v Česku jiné složení a jinou cenu než stejný ekvivalent například v Německu.
