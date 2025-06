Česká národní banka vytrestala významného hráče na trhu nebankovních půjček Provident Financial. Uzavřela se tak téměř tříletá story, během které se firma stihla neúspěšně odvolat. Úvěrář se podle regulátora v minulých letech opakovaně dopouštěl typické neřesti tuzemského byznysu s nebankovními půjčkami. A totiž že půjčoval peníze, aniž by důkladně prověřil finanční zdraví dlužníka. Mimo jiné například byznysový model Providentu nebral v úvahu jakékoliv výdaje žadatele o půjčku. Pokuta pro Provident je jednou z nejvyšších v branži nebankovních úvěrářů a je součástí snahy ČNB očistit trh, exemplární trest v řádu milionů totiž letos nepadl poprvé, a to i na adresy lídrů oboru.