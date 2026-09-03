Růst daní zachraňuje letošní rozpočet. Příští rok ale přinese největší skok strukturálního dluhu od pandemie
- Letošní plánovaný schodek rozpočtu ve výši 310 miliard korun se podle Národní rozpočtové rady podaří dodržet díky silnému růstu daňových příjmů a odvodů.
Pro příští rok však rada varuje před obratem od konsolidace, kdy nominální schodek má vzrůst na 389 miliard a strukturální deficit zažije největší skok od pandemie.
Tento vývoj dostane Česko pod obrovský tlak v roce 2028, kdy si evropské fiskální plány vyžádají drastické osekání schodku o více než 100 miliard korun.
Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 310 miliard korun se pravděpodobně podaří dodržet. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to dnes uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). Plnění rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Na konci srpna činil schodek 186,1 miliardy korun, prohloubil se z červencových 176,6 miliardy korun.
„Státnímu rozpočtu pomáhá rychle rostoucí příjmová strana. Daň z přidané hodnoty roste na celostátní úrovni o 8,3 procenta, daň z příjmů fyzických osob dokonce o 12 procent. Solidní tempo vykazuje i pojistné na sociální zabezpečení a daň z příjmů právnických osob,“ uvedla NRR.
„Čerpání výdajů jako celku se vyvíjí standardně, neboť na konci srpna dosahuje tak jako v minulém roce zhruba 65 procent rozpočtovaných celoročních výdajů,“ doplnila rada.
Pokud stát dodrží plánované saldo rozpočtu, bude to představovat čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Zatím největší deficit zaznamenala země za pandemie covidu-19 v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Loni byl schodek 290,7 miliardy korun. V době před pandemií hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.
Národní rozpočtová rada je zřízena na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti, její členy schvaluje Sněmovna na návrh vlády, Senátu a České národní banky. Jde o nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.
Strukturální schodek příští rok vzroste nejvíc od pandemie
Strukturální schodek státního rozpočtu v příštím roce vzroste o jeden procentní bod na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), bude to nejvýraznější nárůst od pandemie covidu-19, uvedla Národní rozpočtová rada. Zároveň upozornila, že schválený fiskálně-strukturální plán Česka si vyžádá razantní snížení schodku v roce 2028, a to o více než 100 miliard korun.
V nominálním vyjádření by měl schodek státního rozpočtu příští rok být 389 miliard korun po letos plánovaných 310 miliardách korun. Návrh rozpočtu předložilo v pondělí vládě ministerstvo financí, kabinet ho může do konce září upravit. "Návrh tak navazuje na trend zahájený rozpočtem na rok 2026, který byl sestaven v rozporu s tehdy platnou legislativou, a znamená obrat od postupné mírné konsolidace ke zřetelnému nárůstu deficitů i veřejného dluhu," uvedla NRR.