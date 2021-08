Genesis Capital spustila nový miliardový fond | E15.cz

V současnosti fond GPEF IV disponuje prostředky ve výši 2,6 miliardy korun. Do konce letošního roku má však velikost fondu vzrůst ještě o polovinu na konečných 3,9 miliardy. Fond bude investovat do zavedených středoevropských firem, jejichž zakladatelé zvažují vhodné nástupce nebo hledají kapitál na podporu růstu. Preferovanou oblastí budou podnikové služby, lehká a střední výroba, IT služby nebo například specializovaný maloobchod.

„Především musí jít o firmu, která má silný růstový potenciál a zároveň prokáže schopnost úspěšně identifikovat a realizovat rozvojové projekty. Ovšem mimořádně důležitým a pro nás klíčovým stavebním prvkem je kompetentní a zkušený manažerský tým,“ říká k preferovaným firmám Radan Hanzl, partner společnosti Genesis Capital Equity.

Fond přitom bude vyhledávat příležitosti k nákupu jak minoritních, tak majoritních podílů. „Soustředíme se spíše na konkrétní investiční situace, typicky například řešení nástupnictví, přičemž kapitálové řešení včetně výše podílu tomu následně ušijeme na míru,“ popisuje strategii fondu Ondřej Vičar, šéf společnosti Genesis Capital Equity.

Pro založení podobného fondu je v tuto chvíli ideální čas, míní expert na fúze a akvizice a výkonný ředitel Patria Corporate Finance Petr Dědeček. „Na trhu je spousta peněz, které chtějí investoři umístit do čehokoliv výnosného. Zároveň ve střední Evropě dál pokračuje generační obměna, což skýtá velké příležitosti k nákupům. V neposlední řadě může nejistota spojená s pandemií znamenat i nižší cenu,“ vypočítává Dědeček, podle něhož je však nejistota vždy dvousečná. „Trh se v nejistých dobách proměňuje dramatický rychle a i zaběhnuté firmy mohou nadobro ztratit pozice, které léta budovaly,“ doplnil.

Do fondu vložila peníze řada institucionálních investorů, mezi které patří například Evropský investiční fond (EIF), Česká spořitelna či například dvě pojišťovny ze skupiny Vienna Insurance Group. Původně měl být fond spuštěn na začátku tohoto roku. „Fundraising fondu GPEF IV byl doposud nejrobustnější a nejambicióznější, a přesto to byl nejrychlejší fundraisingový proces v celé historii Genesis Capital,“ uzavírá Vičar.

Genesis Capital je skupina fondů, které nabízejí malým a středním podnikům ve střední Evropě pomoc při financování jejich růstu a rozvoje. Do jejího portfolia spadá například minoritní podíl v síti elektrospotřebičů Datart nebo stoprocentní podíl největšího provozovatele zákaznických telefonních center v Česku, společnosti Conectart. Skupinu založil někdejší šéf české bankovní filiálky HSBC Jan Tauber.