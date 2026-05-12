Stabilní zisk i přes nejistotu. ČSOB hlásí miliardové zisky a rekordní zájem o bydlení
- ČSOB v prvním čtvrtletí 2026 udržela stabilní čistý zisk 4,4 miliardy korun a zaznamenala nárůst objemu úvěrů i klientských investic.
Výrazný oživení nastalo na trhu s bydlením, kde objem nově uzavřených hypoték meziročně vyletěl o 36 procent a úvěrů ze stavebního spoření dokonce o 62 procent.
Přes geopolitickou nejistotu způsobenou konfliktem na Blízkém východě hodnotí banka českou ekonomiku jako zdravou a pokračuje v digitálním růstu s 1,6 milionu uživatelů mobilního bankovnictví.
Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí 2026 dosáhl 4,4 miliardy korun, meziročně tak byl stabilní. Objem úvěrů stoupl o sedm procent na 1,084 bilionu korun. Celkové vklady klientů se zvýšily o dvě procenta na 1,32 bilionu korun. ČSOB, která patří mezi největší tuzemské banky, to dnes uvedla v tiskové zprávě.
Provozní výnosy ČSOB v prvních třech měsících roku vzrostly o sedm procent na 12 miliard korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily šest miliard korun, což bylo meziroční zvýšení o sedm procent.
„Letošní první tři měsíce plynule navázaly na loňský vývoj, kdy podniky i domácnosti aktivně investovaly a důvěra v ekonomiku se zvyšovala i díky nízké inflaci, nezaměstnanosti a reálnému zvyšování mezd. Konflikt na Blízkém východě v březnu globální ekonomiku znejistil, ale české firmy i podnikatelé mají solidní základy a nevidíme, že by slevovali ze svých plánů. Česká ekonomika zůstává zdravá a pozitivní trend v letošním roce by měl pokračovat, i když se patrně nevyhneme zpomalení růstu,“ uvedl generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.
Objem úvěrů na bydlení stoupl meziročně o osm procent na 595 miliard, objem úvěrů firmám a podnikatelům o pět procent na 429 miliard korun. Investiční aktiva klientů se zvýšila o 13 procent na 637 miliard korun. Majetek v podílových fondech vzrostl o 15 procent na 320 miliard korun. Počet aktivních klientů ČSOB stoupl meziročně o 77 tisíc.
Oživení na trhu bydlení
Klienti ČSOB v prvním čtvrtletí uzavřeli hypoteční úvěry za 26 miliard korun, což bylo meziročně o 36 procent více, a úvěry ze stavebního spoření v objemu šest miliard korun. To byl meziroční nárůst o 62 procent.
„Trh s bydlením v prvním kvartále pokračoval v dynamickém růstu. Aktivita na trhu zůstává zvýšená a ceny bytů a domů nadále rostou, i když mírnějším tempem. Abychom pomohli zajistit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel, zaměřujeme se i na širší podporu družstevního bydlení, která má v českých podmínkách velký potenciál,“ doplnil Blažek.
Podíl nevýkonných úvěrů ČSOB klesl nepatrně na 1,28 procenta. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl 0,28 procenta, meziročně byl vyšší o 0,15 bodu, když tvorba opravných položek odrážela geopolitické a makroekonomické nejistoty.
Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart dosáhl v prvním čtvrtletí 1,6 milionu, což představuje meziroční nárůst o osm procent. Podíl těchto uživatelů na celkovém počtu aktivních digitálních klientů činil 86 procent.
Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.