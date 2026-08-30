Třetí pilíř chudne. Lidé posílají na penzi méně a klienti ze starých fondů utíkají
- Počet účastníků třetího penzijního pilíře klesl v prvním pololetí na 3,9 milionu, přičemž úbytek z transformovaných fondů překonal růst v doplňkovém spoření.
Průměrný měsíční příspěvek spořících klesl na 967 korun, zatímco průměrná státní podpora mírně vzrostla na 139 korun.
Vláda chystá změny pro přilákání mladých lidí i ukončení transformovaných fondů k roku 2036.
Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl v prvním pololetí letošního roku o 15 tisíc na 3,9 milionu. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí (MF). Vláda schválila minulý týden úpravu zákona s cílem zvýšit zájem zejména mladších lidí o penzijní spoření, aby si vytvořili větší finanční rezervu na stáří.
V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo koncem června 1,614 milionu lidí. Bylo to o 136 tisíc méně než na konci roku 2025. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,285 milionu lidí. V jeho účastnických fondech počet lidí letos stoupl o 121 tisíc.
Návrh MF zavádí nová zvýhodnění pro mladé účastníky, vytváří novou strategii životního cyklu, která umožní vyšší zhodnocení vložených peněz, a snižuje odváděné poplatky. Transformované fondy skončí k 31. prosinci 2036. Zbývající klienti budou automaticky převedeni do konzervativních fondů doplňkového penzijního spoření.
Příspěvěk účastníka se snížil
Průměrný měsíční příspěvek účastníka se letos snížil o 117 korun na 967 korun. Průměrný měsíční státní příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostl o pět korun na 139 korun. Průměrný vyplacený měsíční státní příspěvek činil 121 korun u penzijního připojištění a 151 korun u doplňkového penzijního spoření.
Příspěvky zaměstnavatele jsou vedeny u 1,739 milionu smluv o penzijním připojištění, respektive doplňkovém penzijním spoření, tedy u více než jedné třetiny smluv. Je to nepatrně více než na konci roku 2025.
Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.
Od ledna 2013 se penzijní systém v ČR sestával ze tří penzijních pilířů. Vedle povinného prvního pilíře, důchodového pojištění, existoval druhý pilíř - důchodové spoření. Ten již skončil. Pokračuje reformovaný třetí pilíř, který zahrnuje doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění.