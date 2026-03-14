Tvrdší pravidla pro spotřebitelské úvěry. Změny kritizují firmy poskytující půjčky
Návrh stanovuje výši nákladů spojených s úvěry na dobu kratší než 12 měsíců a na částku do 20 tisíc korun.
Další omezení mají vycházet ze základní úrokové sazby ČNB.
Lidé s nízkými příjmy nedosáhnou na půjčky, kritizují předlohu nebankovní poskytovatelé úvěrů.
Při poskytování spotřebitelských úvěrů má být stanovena horní hranice roční procentní sazby nákladů (RPSN). Předpokládá to návrh zákona o spotřebitelském úvěru, který v pondělí projedná vláda. Návrh kritizuje Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Podle ní řada nízkopříjmových zájemců o úvěr přijde o možnost žádat o něj legální cestou a přesune se na černý trh.
Návrh stanovuje maximální výši nákladů spojených s úvěry na dobu kratší než 12 měsíců a na částku do 20 tisíc korun. Tento strop započítává paušální částku dva tisíce korun jako náklady spojené s poskytnutím úvěru. K nim se přičte částka, která zohledňuje výši úvěru, dobu, na kterou se čerpá, a maximální možná výše úročení. Tato výše úročení se odvozuje od základní úrokové sazby ČNB.
Pro ostatní spotřebitelské úvěry navržený zákon stanovuje nejvyšší přípustnou RPSN. Ta je stanovena jako čtyřnásobek základní úrokové sazby centrální banky zvýšené o osm procentních bodů. V situaci, kdy je základní úroková sazba ČNB nižší než čtyři procenta, se pro účely výpočtu RPSN využije hodnota čtyř procent. V současnosti, kdy je základní úroková sazba 3,5 procenta, by tak maximální RPSN byla 48 procent.
APNÚ navržené stropy kritizuje, a to zejména pro nízké krátkodobé úvěry. „Podporujeme zvyšování ochrany spotřebitele, ale současná novela bude mít zcela opačný efekt. Povede k vyloučení části společnosti z legálního financování a přinese nulovou ochranu před nekalými praktikami,“ uvedl člen představenstva asociace Jiří Hauptmann.
Pro mnoho domácností je podle něj malý úvěr poslední možností, jak zvládnout nenadálý výdaj, jako je například porucha pračky nebo oprava auta, a že bez přístupu k legálnímu úvěru se budou obracet na nelegální poskytovatele.
Navržený zákon o spotřebitelském úvěru také stanovuje nová pravidla pro reklamu na úvěry. Nově reklama nebude smět naznačovat, že spotřebitelský úvěr zlepší lidem životní úroveň a že představuje náhradu úspor. V reklamě také nebude možné uvádět, že dosud nesplacený úvěr nemá vliv na posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.