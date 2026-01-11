Inflace drží kurz, ale služby stále zdražují. Sazby ČNB zůstanou zmražené, tipují analytici
- Prosincová inflace se drží na 2,1 procenta, zboží a energie dál zlevňují, služby ale zrychlují v růstu cen.
- Analytici nečekají změnu sazeb – inflace je sice mírně pod prognózou, trend služeb ale centrální banku neuklidní.
- Hlavní inflační riziko roku 2026? Služby, mzdy a nájmy.
Inflace v Česku zůstává stabilní, když ji tlumí vývoj cen energií a potravin. Problematické naopak zůstává rychlé zdražování služeb. Shodli se na tom analytici při hodnocení předběžného odhadu prosincové inflace, která podle Českého statistického úřadu činila stejně jako v listopadu 2,1 procenta. Změnu úrokových sazeb České národní banky (ČNB) nečekají, přestože byla inflace o 0,2 procentního bodu nižší, než očekávala její prognóza.
„Stagnace meziroční inflace byla výsledkem zpomalení růstu cen zboží na jedné straně a zrychlení růstu cen služeb na straně druhé. V rámci zboží stahovala inflaci dolů skupina zahrnující potraviny, alkohol a tabák i ceny energií,“ uvedl ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.
Inflaci sráží ceny energií, zdražují služby
„Ceny energií postupně reflektují pozitivní vývoj, ke kterému dochází na trhu s elektřinou i zemním plynem, a mají šanci zlevňovat ještě dále,“ konstatoval hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Analytik Citfinu Miroslav Novák doplnil, že vidí prostor i pro další zvolňování růstu cen potravin s ohledem na solidní zemědělskou úrodu a pokles cen v rostlinné výrobě.
V oblasti služeb ale stále přetrvává rychlý růst cen, upozornili analytici. „Posledním ohniskem zvýšené inflace zůstávají služby. Zde meziroční inflace dokonce v prosinci zrychlila na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. Důležitou roli v tomto případě hrají nákladové faktory v podobě růstu mezd a nájemného,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis ale podotkl, že rychlejší růst cen služeb odpovídá tomu, že se v nich tvoří vyšší přidaná hodnota.
Rychlý růst cen služeb označovala v minulosti jako problematický i ČNB. Analytici proto nečekají, že by současná data o inflaci nějak ovlivnila nastavení úrokových sazeb. „Bankovní rada ČNB se bude i nadále velmi pravděpodobně držet opatrného postoje ohledně úrokových sazeb. Předpokládáme, že ČNB ponechá úrokové sazby beze změny zřejmě po celý letošní rok 2026,“ uzavřel hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.