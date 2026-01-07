Problémových úvěrů bude víc. Obří český obchodník s pohledávkami oslovuje další investory
- Investiční skupina APS s kořeny v Česku rozšiřuje palebnou sílu na špatné úvěry.
- Od investorů chce skupina Martina Machoně získat přibližně tři čtvrtě miliardy korun.
- Nový podfond bude investovat do portfolií zajištěných i nezajištěných problémových úvěrů od evropských bank a finančních institucí.
Jeden z předních evropských hráčů v oblasti investic do problémových aktiv spravující portfolia s nominální hodnotou 300 miliard korun chystá další investice. Očekává totiž výrazný nárůst problémových úvěrů v Evropě.
Investiční skupina APS k 1. lednu letošního roku otevřela možnost investování do již čtvrtého podfondu Rhapsody v rámci fondu APS Credit Fund SICAV. Podfond je určen kvalifikovaným investorům a cílí na objem kapitálu přibližně tři čtvrtě miliardy korun získaného od investorů.
„Na první pohled dnes evropský bankovní sektor vypadá velmi zdravě, protože objem nesplácených úvěrů je rekordně nízký. Pod povrchem se ale postupně hromadí riziko, zejména u firemních úvěrů a komerčních nemovitostí, které začínají pociťovat dopady vyšších sazeb a pomalejší ekonomiky,“ vysvětluje oslovení nových investorů Martin Machoň, zakladatel a majitel skupiny APS.
Ve střední, východní a v jihovýchodní Evropě tyto úvěry se zvýšeným úvěrovým rizikem nyní dosahují relativně vysokých úrovní přesahujících 10 procent. Historicky právě tato fáze často předchází vzniku nové vlny problémových úvěrů.
Do tří předchozích podfondů Rhapsody investoři dosud vložili více než 2,5 miliardy korun. První dva podfondy dosáhly průměrného ročního výnosu za poslední tři roky v obou případech více než 13 procent.
Správci problémových aktiv jako APS spolupracují s bankami na výkupu nesplácených úvěrů. V rámci správy portfolií pracují s dlužníky na individuálních řešeních závazků, která často směřují k restrukturalizaci nebo dlouhodobému uspořádání vztahů. Investorům zároveň umožňují přístup k alternativní třídě aktiv, jejíž výkonnost není přímo navázána na tradiční finanční trhy.
Největší transakci, kterou loni APS uzavřela v Česku, představuje akvizice portfolia retailových úvěrů od firmy KRUK Česká a Slovenská republika. Balík zahrnoval přibližně 45 tisíc úvěrů v nominální hodnotě 1,6 miliardy korun.
APS Martina Machoně je jedním z předních evropských hráčů v oblasti investic do nesplácených úvěrů a problémových aktiv. Firma vznikla v roce 2004 v Praze a za více než dvě dekády své existence se rozrostla do 16 zemí, především ve střední a jihovýchodní Evropě. Dnes patří mezi tři největší společnosti ve střední Evropě ve svém oboru. APS dlouhodobě spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými investory – například s Apollo Global Management, Bank of America, Lone Star, Bain Capital, IFC nebo s EBRD.