Komerční banka dnes začne vyplácet pohledávky věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ prostřednictvím svých poboček a on-line. Výplata potrvá do 15. dubna 2024. Ve všech případech bude výplata bezhotovostní, peníze budou zaslány na bankovní účet vedený v Česku, a to výhradně v českých korunách, sdělila Komerční banka. Věřitelé, jichž je přes 15 tisíc, by měli dostat zhruba 57 miliard korun.