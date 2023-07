Většina evropských bank by zvládla prudký hospodářský pokles | e15.cz

Většina bank Evropské unie by zvládla prudký propad ekonomiky. Pouze tři banky by nesplnily závazné požadavky na výši kapitálu. Vyplývá to z nejnovějšího zátěžového testu Evropského bankovního úřadu (EBA). Test se týkal 70 bank v regionu, což bylo o 20 více než při předchozím testu, který se uskutečnil předloni. Do testu nebyla přímo zahrnuta žádná česká banka, pouze mateřské firmy některých bank působících v Česku.