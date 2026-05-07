Vítek může převzít zbytek hotelové firmy. CPI tak plně ovládne CZ Hotel Properties
- Skupina Czech Property Investments (CPI) miliardáře Radovana Vítka může koupit druhou polovinu firmy CZ Hotel Properties JV, dosud vlastnila její polovinu.
- Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě.
- Hodnoty transakcí úřad neuvádí.
„Posuzované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tedy transakci povolil ve zjednodušeném řízení. Rozhodnutí je už pravomocné," uvedl úřad.
CPI dosud podle obchodního rejstříku vlastnila polovinu firmy CZ Hotel Properties, kterou založila v roce 2024 se slovenskou hotelovou skupinou Best Hotel Properties pod názvem CPI Kvinta. Best Hotel vlastnila zbylou polovinu firmy. CZ Hotel Properties vlastní nebo provozuje 36 hotelů, více než polovinu z nich tvoří konferenční a kongresová centra v Česku.
CPI Property Group v loňském roce dosáhla konsolidovaného hrubého provozního zisku (EBITDA) 703 milionů eur (přibližně 17,5 miliardy korun), což je o 5,8 procenta méně než o rok dříve. Skupina vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Čistý dluh loni společnost snížila o 1,7 procenta na 8,9 miliardy eur z předchozích 9,05 miliardy eur o rok dříve.