CPI dál maže dluhy. Po odchodu Hamleys koupila její budovu na nejdražší třídě Generali Investments
- Realitní skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala budovu v ulici Na Příkopě skupině Generali Investments.
- Prodej historického objektu v centru Prahy vynesl podle odhadů dvě miliardy korun a skupině pomůže se snížením dluhu.
- Pro skupinu CPI jde už o druhý dubnový obchod s hodnotou kolem 100 milionů eur v rámci širší vlny výprodejů majetku.
Na nejdražší nákupní třídě v centru Prahy byl dokončen prodej historické budovy Na Příkopě 14, ve které dříve sídlilo známé hračkářství Hamleys. CPI Property Group českého realitního magnáta Radovana Vítka ji prodala za nespecifikovanou sumu Generali Investments.
CPI se omezila na konstatování, že administrativně-retailový objekt s celkovou pronajímatelnou plochou přibližně 17 tisíc metrů čtverečních prodala „za atraktivních tržních podmínek“. Hospodářské noviny na začátku března psaly o tom, že si CPI budovu cení na 90 milionů eur, tedy asi dvě miliardy korun.
Generali budovu zařadí do svého Fondu realit. „Akvizice budovy představuje pro Generali Fond realit důležitý krok. Jde o nemovitost ve výjimečně atraktivní lokalitě, která kombinuje maloobchodní a kancelářské využití, dobrý technický stav a silný mix nájemců. Aktiva tohoto typu dobře zapadají do naší strategie budování stabilního a odolného portfolia s dlouhodobým potenciálem výnosu i růstu hodnoty,“ uvedl Marek Bečička, Head of Real Assets v Generali Investments CEE.
Generali Fond realit spravuje již 25 objektů v souhrnné hodnotě přes 7,8 miliardy korun. Tvrdí, že budovy ve fondu mají 100procentní obsazenost nájemci. Součástí jsou zejména rezidenční projekty, nákupní a logistická centra a kancelářské budovy. V Česku spravuje například rezidenční domy v pražských lokalitách Ke Karlovu a Dittrichova, zrekonstruovanou budovu Borůvkova sanatoria v Legerově ulici nebo bytové portfolio v Plzni a třeba hned 11 retailových obchodních jednotek v regionálních městech.
Budova s bohatou byznysovou historií
Památkově chráněná budova byla od roku 2006 součástí portfolia společnosti IMMOFINANZ. V roce 2022 získala CPI Property Group v této společnosti, dnes působící pod názvem CPI Europe, většinový podíl, stabilizovala nájemní mix a prodloužila smlouvy s nájemci.
V budově svého času sídlilo třeba hračkářství Hamleys, na které navázal koncept The Playground. Ten na začátku letošního roku ukončil provoz. Do konce roku zde má nicméně otevřít novou vlajkovou prodejnu renomovaný módní řetězec. Mezi další nájemce patří například advokátní kancelář White & Case nebo potraviny Lidl. Budova splňuje standardy kvality a udržitelnosti a má certifikaci BREEAM Excellent.
CPI pokračuje v rozpouštění majetku
Změna majitele budovy odráží pokračující strategii CPI Property Group, která tak využívá výnosy z prodeje vybraných aktiv ke snižování svého zadlužení a zároveň je reinvestuje do dalších projektů. Tato transakce zároveň představuje již druhý obchod skupiny v hodnotě přesahující 100 milionů eur uzavřený v průběhu dubna.
Už na začátku roku například skupina prodala za stamiliony korun kancelářskou budovu v centru Prahy. Novým majitelem se stala Ankar Real Estate, která spadá pod rakouskou realitní skupinu ATL Immoinvest.
Loni skupina prodala například hotel Marriott ve Vídni za více než 100 milionů eur, kancelářské centrum v Bratislavě nebo developerský projekt v Londýně. Na začátku letošního roku pak prodala za účetní hodnotu polovinu brownfieldu v pražských Bubnech skupině J&T.
Od ledna do konce září roku 2025 klesl CPI Property Group po úpravě konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 9,2 procenta na 540 milionů eur (přes 13 miliard korun). Celkové tržby se snížily o 14 procent na 1,04 miliardy eur.
Nové investice
V Praze CPI pokračuje ve výstavbě bytových projektů pod značkou CPI Rezidence, mezi které patří Kolbenova Park, Za.hraďák, Žižkovské zahrady a nově také projekt Delarg v Holešovicích. V Brně se dále rozvíjí nová městská čtvrť Nová Zbrojovka, kde aktuálně probíhá výstavba a prodej rezidenčních projektů Cubicum a Morizz a také se staví multifunkční budova Motowna.
Aktivity skupiny doplňuje i rozvoj dalších typů nemovitostí. V roce 2025 skupina otevřela dva nové hotely v Budapešti a v polovině března zahájil provoz nový Clarion Congress Hotel Brno, který se stal největším kongresovým hotelem na jižní Moravě a významně rozšiřuje kapacity města pro pořádání mezinárodních akcí. V dubnu pak CPI Property Group otevřela novou část obchodního centra Olympia Teplice v podobě retail parku s více než 8 300 m² obchodních ploch, který byl plně obsazen již před svým otevřením.