J&T otevírá investorům druhý fond Arch. Naváže na dvousetmiliardovou jedničku
- J&T spouští nový fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II, který navazuje na první Arch a jeho strategii privátních investic.
- První upisovací období potrvá do 1. července, hlavním prodejním kanálem mají být kvartální primární úpisy.
- Původní Arch už překonal 200 miliard korun aktiv, dvojka má skupině otevřít stejnou strategii bez dalšího nafukování prvního fondu.
Skupina J&T spouští nový fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II. Navazuje tím na první fond Arch, který ke konci loňského roku překonal hranici 200 miliard korun spravovaných aktiv. První upisovací období nového fondu potrvá do 1. července.
J&T Arch II má pokračovat ve strategii první investiční platformy skupiny. Fond chce investorům nabídnout přístup k privátním investicím do firem a projektů spojených s česko-slovenským byznysem. Konkrétní investice ale zatím J&T neoznámila, zveřejňovat je chce až postupně při jejich realizaci.
Start úpisu oznámil spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč na konferenci SHIFTS 2026 v Praze. „Neinvestujeme do aktiv, ale do lidí. Jsme prostředníkem k těm nejlepším z nejlepších,“ uvedl Tkáč.
Investoři mohou přes J&T Banku a ATLANTIK finanční trhy nakupovat korunové nebo eurové růstové třídy investičních akcií. Hlavním prodejním kanálem mají být kvartální primární úpisy. Fond zároveň počítá s pravidelným čtvrtletním oceňováním a možností zpětného odkupu investičních akcií.
V prvním čtvrtletí příštího roku chce J&T Arch II vstoupit také na pražskou burzu. Ta má podle skupiny sloužit spíše jako doplňkový zdroj likvidity, podobně jako u prvního fondu Arch.
Vznik druhého fondu souvisí i s velikostí a rychlým růstem první platformy. J&T Arch vznikl v roce 2020 a spravuje majetek zakladatelských rodin J&T i peníze privátních a institucionálních investorů. Od založení do konce roku 2025 podle skupiny nabídl celkový výnos přesahující 100 procent.
Kvůli vysokému zájmu investorů a snaze udržet významný podíl zakladatelských rodin ale J&T na konci loňského roku omezila přísun nového kapitálu do prvního fondu. Druhý Arch tak skupině umožní otevřít podobnou strategii dalším investorům, aniž by dál zvětšovala původní fond.
Zakladatelem J&T Arch II je J&T Finance Group, správcem J&T Investiční společnost a depozitářem J&T Banka. Fond je určený pouze pro kvalifikované investory.