Sněhová koule růstu má své limity. Proto omezujeme přísun nového kapitálu, říká Adam Tomis o J&T ARCH
Tento týden jste přivřeli fond ARCH externímu kapitálu. Co to pro něj znamená?
Nejedná se o zastavení obchodování, burza běží normálně dál. Její roli chceme naopak dále posilovat, u růstových tříd plánujeme přejít na začátku příštího roku do režimu kontinuálního obchodování. Proti dnešnímu stavu, kdy každé odpoledne proběhne jednokolová aukce na základě pokynů nashromážděných za celý den, si od kontinuálu slibujeme mnohem efektivnější cenotvrobu. Investoři budou moci mnohem častěji upravovat indikace, za kterých jsou ochotni kupovat a prodávat, okamžitě reagovat na to, co se na trhu nebo ve fondu děje. Věříme, že to obchodování dále zatraktivní a v konečném důsledku přiláká nové prodávající i kupující.
To, na co se ptáte, se týká primárního trhu, tedy přílivu nového kapitálu do fondu. Tomu jsme, obrazně řečeno, nyní přivřeli dveře. Neznamená to, že do fondu nemůže už nikdy přijít vůbec žádný externí kapitál. Jen pokud se tak stane, bude to řízený, bilaterální proces. Stejně tak to neznamená, že portfolio fondu je tímto definitivně zakonzervované. Jen nám tento stav umožní lépe časovat přítoky a jejich použití.
Je to krok, který byl nezbytný, protože dlouhodobě investorům fondu říkáme, že podíl rodin zakladatelů J&T bude okolo 50 procent fondového kapitálu. Tenhle závazek by byl v situaci nekontrolovaného přílivu dlouhodobě neudržitelný.
Takže hlavním důvodem toho přivření je, že už není možné udržet tento podíl kvůli vysokému přílivu peněz?
Momentálně to ještě možné je, ale postupně se dostáváme do situace, kdy by to z vícero důvodů mohlo přestat být udržitelné, a to zejména ve světle enormního zájmu, který pozorujeme v posledních zhruba šesti měsících. Tedy ano, udržení té zhruba poloviny je ta hlavní motivace. Sekundárně je to ale i strategické rozhodnutí. Myslíme si, jakkoli to krátkodobě může být trochu bolestivé, že jak pro banku, tak pro klienty je zdravá větší produktová diverzifikace.
Čím je ten velký příliv kapitálu v poslední době způsoben?
Je to efekt sněhové koule. Bez ohledu na jakékoli úspěchy tou první nutnou ingrediencí je čas, prostě chvíli trvá, než vašemu příběhu lidé uvěří. Za druhé, J&T ARCH se od svého založení poměrně kontinuálně zhodnocoval tempem výrazně přes 10 procent ročně. A v neposlední řadě naše největší investice, zejména projekty kolem EP Group, ale i třeba EMMA nebo Allwyn, jsou úspěšné, dělají obrovské zahraniční investice, o kterých je hodně slyšet a jsou unikátní v tom smyslu, že jinak než přes J&T ARCH se jich nemůžete účastnit. Jakkoli všichni známe okřídlenou frázi, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, na konci dne je podle mě ale historický výnos stále tím hlavním, co produkt reálně prodává.
Můžete popsat přesněji techniku omezení investic do prvního fondu?
V rámci uzavření jsme zvolili techniku takzvaného ‚soft closure‘, což znamená, že na všechny nové primární úpisy neinstitucionálních tříd je v tuto chvíli uvalen kapacitní poplatek ve výši 20 procent. Tento poplatek je příjmem fondu a potenciálně by se dělil mezi všechny stávající investory. Prakticky to znamená, že pokud byste chtěl upsat nové akcie fondu na primárním trhu, tedy nikoli burze, ale přímo u fondu, tak z každé stokoruny nakoupíte podíl pouze za 80 korun a zbylých 20 korun se rozdělí mezi všechny existující investory.
Máme za to, že tento krok bude dostatečně odrazující, ale zároveň je do budoucna flexibilní. Poplatek lze kdykoliv snížit, zvýšit nebo úplně vypnout. Naším cílem je mít kontrolu nad tím, jakým způsobem nový kapitál přichází do fondu bez toho, aby to mělo negativní dopad na stávající investory. Popravdě myslím, že je to naopak: pro každého, kdo již akcie má, je to podle mě spíše dobrá zpráva, protože vlastní v určitém směru „nedostatkové zboží“.
Když mluvíte o diverzifikaci vaší fondové struktury, oznámili jste zároveň start druhého fondu ARCH. Bude se nějak zásadně lišit od jedničky?
ARCH II bude v mnoha ohledech následovníkem dnešního fondu. Bude se opírat o partnerství budovaná J&T a myslím, že i nadále bude platit, že dominantně bude portfolio tvořeno privátními investicemi. Tou hlavní odlišností bude, že půjde o jiná portfolia, pravděpodobně s jinými partnery, která se prostě v čase nebudou chovat stejně.
Bude cílová velikost aktiv u dvojky menší než u jedničky?
To je jedna z věcí, které zatím stále nemáme definitivně uzavřené. S ohledem na neexistenci závazku 50procentního podílu rodin zakladatelů J&T ve druhém fondu nemá velikost nového fondu ten horní limit, kterému se u stávajícího fondu blížíme. Na druhou stranu v kontextu ambice rodin zakladatelů J&T být alespoň největším individuálním investorem tam nějaká přirozená hranice také je. V tuhle chvíli i proto, že jsme tak trochu na začátku, o tom spíš přemýšlíme jako o menším fondu, než je J&T ARCH I.
Jakým způsobem se za posledních pět let měnila strategie fondu J&T ARCH?
V jádru se nic nezměnilo. Začínali jsme s jasně nastavenou strategií, která byla postavena na zrcadlení majetku J&T. Ambicí fondu bylo a je odrážet přístup k investování, jaký mají zakladatelé J&T. Ten byl vždy postavený na partnerství, a to jak byznysovém, tak i osobním. Mnohá partnerství trvají natolik dlouho, že z původně byznysových partnerů se stali přátelé i v osobní rovině. Když jsme designovali náš investiční přístup, opírali jsme se právě o tyto dlouhodobé vztahy.
Základ portfolia tak přirozeně tvoří investice do projektů lidí, kteří jsou s J&T úzce spojeni, ve skupině pracovali, byli nebo jsou partnery nebo manažery jako například Daniel Křetínský, Peter Korbačka, Michal Šnobr, Martin Fedor, Dušan Palcr nebo Igor Rattaj. Jako instituce jim věříme, mají svoji „historii“, a proto jsme ochotni jim svěřit prostředky nebo si koupit podíl v jejich firmě. Kromě těchto partnerství máme ale i prostor pro jiné projekty, protože do J&T Banky pravidelně přicházejí čeští i slovenští podnikatelé, kteří hledají financování pro růst svých byznysů a to přirozeně vytváří přísun řady nových zajímavých příležitostí.
Co z těchto nových příležitostí bylo dosud nejzajímavější?
Je toho víc a jak banka roste, těch nových příležitostí přibývá. Ale pro mě je pořád asi nejzajímavější investicí Rohlík Tomáše Čupra, což byla jedna z příležitostí, která přišla v době, kdy Rohlík sice už jako služba existoval, ale rozhodně to nebyla tak známá firma jako dnes. Jak už to často bývá, všechno to začalo dluhovým financováním.
Jak hodnotíte tuto investici?
Zatím pozitivně. Definitivní zhodnocení samozřejmě ukáže až čas, ale minimálně to, co se již podařilo vybudovat v Česku, je opravdu skvělé. A věříme, že v zahraničí, zejména v Německu, je Rohlík také na dobré cestě. Jakmile se to definitivně ukáže v profitabilitě, věříme, že to investoři patřičně ocení, ale to ještě nějakou dobu nejspíš potrvá.
Které další příležitosti byly za posledních pět let významné?
Jak jsem již říkal, jádro portfolia se opírá o partnerství bezprostředně vzešlá z J&T. Pak je tu skupina nových partnerství typu Rohlík, ale ta z vícero důvodů tvoří pořád spíše minoritní část portfolia, ať už proto, že ty firmy jsou menší, nebo ta partnerství mladší.
Tou typově druhou největší částí portfolia jsou investice, které se opírají o letité vztahy, ale ti konkrétní partneři nikdy nebyli přímou součástí J&T. Do této kategorie spadá EMMA Capital, přesněji EMMA Alpha, což je vehikl, do něhož investujeme, nebo Allwyn International. S Karlem Komárkem, stejně jako s Jiřím Šmejcem z EMMA Capital jsme dělali historicky jako J&T spoustu věcí. Mimo všechny tyto kategorie je pak investice do Monety, která úplně nezapadá do žádné z těchto škatulek a v praxi si ji může koupit kdokoli v Praze na burze.
Proč jste tedy do Monety investovali?
Moneta je výjimečná banka, velmi efektivní a dobře řízená se zajímavou dividendou. My jsme koupili podíl v pravý čas, těsně před tím, než začaly růst úrokové sazby, což umožnilo celému bankovnímu sektoru generovat růst zisků, které se následně promítly do valuací. Navíc šlo o blokový obchod, který z nás udělal jednoho ze tří největších akcionářů, a tato investice má pro nás nejen finanční, ale i strategickou hodnotu ohledně toho, co se s tím podílem dá dál dělat.
Přestože nestojí na konkrétním partnerství, není v rozporu s tím, jak J&T ve specifických případech investovala a investuje. Stále třeba držíme podíl i v ČEZ. Ve vhodné situaci se prostě nebojíme pustit i do investic na veřejném trhu. Moneta je nad rámec všeho řečeného ještě navíc bankou, tedy působí v oboru, kterému, myslím, docela rozumíme i proto, že v J&T jsme primárně bankéři.
V Monetě držíte dohromady 50 procent akcií vy, Pavel Tykač a skupina PPF. Jak daleko jsou úvahy o velké české bance, což by znamenalo navýšení vašich podílů?
Nechci se k tomu detailně vyjadřovat. Shrnul bych to obecným konstatováním, že čím více je hráčů u stolu, tím je dohoda vždy složitější.
Jak vnímáte aktuální pozici J&T ARCH v ČEZ?
Naše pozice v ČEZ je v kontextu celého portfolia spíše okrajová. Jsme tam ale ve výrazném plusu a doufáme, že nastupující vláda situaci kolem ČEZ nějak definitivně dořeší. Pozorovat tu předchozí bylo v tomto ohledu dost bolestivé.
Nejúspěšnější investice fondu ARCH jsou spojeny s EP Group Daniela Křetínského. Proč je EP Group v rámci vašeho portfolia tak jedinečná?
EP Group tvoří zásadní část našeho portfolia, protože je to největší investice J&T. Naprosto mimořádné roční průměrné zhodnocení je dáno výjimečností Daniela Křetínského a celého týmu, co sedí na Pařížské. Zkrátka správně odhadnuté trendy v minulosti, zejména v podobě víry v potenciál a životnost uhelných elektráren, nebo správné sázky na plynové zdroje či jinak řiditelné zdroje.
Samozřejmě nepředvídaný efekt války na Ukrajině v kombinaci s rostoucí poptávkou po elektřině kvůli elektrizaci celé řady odvětví, dnes navíc hnaný i AI, celou tu strategii dále asi i trochu nečekaně umocnil. Nedávno oznámená spolupráce s francouzským Totalem to všechno jen podtrhuje. Na druhou stranu ta partnerství mají i své limity, z J&T ARCH tak kvůli akcionářským dohodám investujeme do EP Group a dalších projektů skrze třídu akcií, která má sice určitou ochranu proti ztrátě, ale také omezený výnos. I s tím vším je to pro nás naprosto zásadní a mimořádně úspěšná investice.
Investují s vámi převážně klienti z Česka a Slovenska?
Většina našich investorů je z Česka a Slovenska, což souvisí s tím, že distribuce fondu probíhá primárně prostřednictvím J&T Banky. Externí sítě máme také skoro výlučně jen v Česku. Zahraničních investorů je jen pár.
Je v plánu rozšíření fondu i do dalších zemí?
Vzhledem k tomu, jak dobře se fond prodával v Česku a na Slovensku, nebyla to doposud úplně priorita. Myslím, že to pro nás může být podstatnější po založení druhého fondu. Navíc se budeme moci lépe opřít o už existující track record J&T ARCH.
Jak vnímáte to, že jste s fondem ARCH nastavili nový standard v rámci kapitálového trhu? Následovaly vás další fondové struktury, například Penta Fund.
Myslím, že se skupinou J&T se to tak nějak pojí. Já jsem v J&T sice jen necelých třináct let, takže jsem zdaleka nebyl u všeho. Možná to ode mne bude znít trochu nepatřičně, ale osobně jsem přesvědčený, že J&T toho za svoji třicetiletou historii pro rozvoj kapitálového trhu v Česku a na Slovensku udělala jako málokdo.
J&T Banka před lety v podstatě vytvořila trh korporátních dluhopisů v Česku a na Slovensku. Stále jsme jeden z největších upisovatelů, opakovaně se umísťujeme na prvním místě Bloomberg league tables v Česku i na Slovensku. J&T ARCH je tedy dalším přirozeným krokem a v jistém smyslu opakováním analogického procesu, jen v jiném segmentu kapitálového trhu. ARCH je navíc jediný opravdu obchodovaný fond na pražské burze. Z pohledu celkové likvidity je to jeden z nejlikvidnějších titulů v Praze vůbec, hned za ČEZ a velkými bankami. Je příjemné vidět, že nás další následují a že jsme se etablovali jako odborníci na tento segment.
Kde hledáte nové investiční příležitosti pro druhý fond? Když říkáte, že se spoléháte spíše na lidi, které dlouhodobě znáte, než na konkrétní sektory, je v Česku ještě dostatek dalších lidí blízkých J&T, s nimiž byste rádi investovali?
Je, ale samozřejmě jich není nekonečně. Na druhou stranu se rodí noví podnikatelé a vznikají nové investiční příležitosti, které možná nejsou na první pohled tak velké, ale v budoucnu se mohou ukázat jako velmi hodnotné. Jsem optimistou a věřím, že v rámci J&T Banky budou vznikat nové příležitosti, které nabídnou výborné investice. Posledních třicet let ukazuje, že jsme vždy byli schopni identifikovat zajímavé příležitosti, a nevidím jediný důvod, proč by tento trend neměl pokračovat.