J&T chystá druhý fond ARCH. Ten první už spravuje aktiva v hodnotě 200 miliard
- Skupina J&T v prvním čtvrtletí příštího roku spustí druhý fond J&T ARCH.
- První fond ARCH se blíží hranici osmi miliard eur spravovaných aktiv.
- Do stávajícího fondu skupina omezuje příliv nového kapitálu z veřejných emisí pro neinstitucionální investory.
V průběhu prvního čtvrtletí příštího roku představí J&T nový fond J&T ARCH II, který naváže na investiční strategii z prvního úspěšného fondu založenou na partnerstvích s nejvýznamnějšími česko-slovenskými investory a podnikateli.
S ohledem na nastavené podmínky a závazek rodin zakladatelů J&T dlouhodobě držet primárně prostřednictvím J&T Private Equity Group zhruba polovinu fondu, musí změnit pravidla pro vstup do prvního fondu, o který je mezi investory mimořádný zájem. Přivírá proto dveře novému kapitálu do první fondu a zavádí kapacitní poplatek ve výši 20 procent ve prospěch fondu a jeho stávajících investorů.
„Významný růst J&T ARCH, a to jak z pohledu zájmu investorů, tak z pohledu zhodnocení před nás staví pozitivní výzvu, jak dodržet naše veřejné přísliby a zároveň pokračovat v investiční aktivitě,“ říká spoluzakladatel J&T Patrik Tkáč.
Skupina chce dlouhodobě držet 50procentní podíl v existujícím fondu, ale její aktuální přímá investice do J&T ARCH dosáhla téměř čtyř miliard eur, což je zhruba polovina aktuální výše majetku soustředěného primárně ve skupině J&T Private Equity Group. „Zároveň jsme se u některých investic dostali objemem na maximum dohod s našimi partnery,“ dodává Patrik Tkáč.
J&T ARCH omezuje příliv nového kapitálu od úterý
Jako doposud bude možné koupit nebo prodat investiční akcie fondu prostřednictvím sekundárního trhu na pražské burze, kde fond chystá zavedení takzvaného kontinuálního obchodování. J&T ARCH nyní provedl krok, o němž jeho představitelé v minulosti opakovaně hovořili. „S účinností od úterý 9. prosince J&T ARCH Investments SICAV omezuje příliv nového investičního kapitálu prostřednictvím veřejných emisí nových investičních akcií neinstitucionálních tříd, a to formou zavedení kapacitního poplatku ve prospěch fondu ve výši 20 procent,” oznámila J&T.
„V dohledné době plánujeme podpořit sekundární trh přechodem z jednodenních aukcí na model kontinuálního obchodování, který bude navíc posílen J&T Bankou jako tvůrcem trhu,“ upřesňuje Adam Tomis, člen investičního výboru. „Zároveň přispějeme k co největší transparentnosti zvýšenou aktivitou v informování o jednotlivých investicích. Naší ambicí je, aby J&T ARCH stále na pražské burze patřil mezi nejobchodovanější cenné papíry,“ doplňuje Tomis.
Po vzoru Buffettovy Berkshire Hathaway
„Neskromně, ale s pokorou věřím, že kontinuální obchodování pomůže z J&T ARCH vytvořit instituci v mnoha ohledech podobnou obrazu Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta. Jsem přesvědčen, že J&T ARCH II bude důstojným pokračovatelem existujícího fondu, který v sobě významně odráží investiční strategii celého světa friends and family J&T,“ uvádí Patrik Tkáč. Ambicí J&T je, aby byla i v novém fondu ARCH II největším individuálním investorem a posilovala tím jeho důvěryhodnost. Ale už nemusí nutně dodržet hranici 50procentního podílu jako v prvním fondu.
Fond J&T ARCH získal letos prostřednictvím společnosti JTFG Fund IV SICAV minoritní podíl 4,27 procenta v loterijní skupině Allwyn International AG z impéria KKCG podnikatele Karla Komárka. Zaplatil za něj zhruba 500 milionů eur. Podle J&T šlo nejen o posílení expozice v herním a zábavním průmyslu, ale také o rozšíření portfolia do dalších regionů. Allwyn je dnes jedním z největších provozovatelů loterií v Evropě i v USA a do budoucna chce expandovat dál.
Fond také letos získal pětinu v provozovateli billboardů BigBoard Praha. Ta je největším provozovatelem billboardů u nás. Fond koupil třetinu společnosti BB Global, která je vlastníkem 60 procent v BigBoardu. Společnost BB Global získala majoritu v BigBoard Praha po udělení všech potřebných regulatorních a obchodních souhlasů. Podíl odkoupila od skupiny JOJ Media House.
Fond investuje do podniků, projektů a do partnerství, jež skupina J&T v posledních třiceti letech vybudovala. Minoritní podíl má fond například i v rychle rostoucím Rohlíku nebo v investiční skupině Emma Capital Jiřího Šmejce. J&T Arch Investments spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. V korunách loni fond vynesl 17,4 procenta.