Strnadovi pomohou s rodinnou kanceláří advokáti z BBH. Velikostí nejspíš předčí všechny ostatní
- Nejbohatší Čech Michal Strnad buduje novou strukturu pro správu svého jmění.
- Do čela tohoto doposud utajovaného projektu přizval experty, kteří v minulosti střežili zájmy impéria PPF.
- Nově vznikající struktura se zaměří na diverzifikaci majetku.
Family Office nejbohatšího Čecha dostává jasnější obrysy. Úkolem vybudovat struktury rodinné kanceláře Michal Strnad pověřil významnou českou advokátní kancelář BBH, která byla spojována zejména se službami pro skupinu PPF. Do vedení tohoto projektu se přesouvá dlouholetý partner BBH Vladimír Uhde.
Cílem projektu je vytvoření robustní investiční struktury, která zajistí efektivní správu a rozvoj majetku investorů. „Jde o projekt, který kombinuje investiční architekturu s důrazem na governance. Součástí naší dohody je přestup Vladimíra Uhdeho, který bude přímo u kormidla dalšího rozvoje fondu pana Michala Strnada,“ uvedl managing partner BBH František Honsa.
Se kterými aktivy a s jakou celkovou hodnotou chce family office pracovat, nechávají zatím obě strany bez komentáře. Známé zatím nejsou ani časové plány, kdy by měla kancelář začít fungovat.
V první polovině února Seznam Zprávy přinesly informaci, že family office povede Marek Šmrha, zkušený manažer, který dříve působil v investiční skupině Penta jako investiční ředitel. Nově vznikající struktura se má podle stejného zdroje zaměřit na správu a diverzifikaci soukromého majetku nejbohatšího Čecha.
Investiční skupina Czechoslovak Group Michala Strnada v posledních letech vykazuje rekordní růst, což přirozeně zvyšuje potřebu profesionální správy rodinného bohatství. Dalším impulzem byl úspěšný vstup na burzu, který Strnadovi přinesl vyšší desítky miliard korun.
Strnadův krok kopíruje strategii dalších tuzemských miliardářů, kteří v posledních letech oddělují provozní byznys od správy rodinného jmění. Podobné struktury již dříve vybudovali například Renáta Kellnerová, Daniel Křetínský nebo rodina Komárkových.
Strnad potvrzuje svoji ambici zařadit se mezi globální investory s majetkem rozprostřeným i mimo segment obranného průmyslu. Samotná skupina CSG se k personálním změnám v soukromých strukturách majitele zatím oficiálně nevyjádřila.
V Česku samostatné rodinné kanceláře užívají jen ti nejmovitější. Příkladem je třeba Consilium Tomáše Němce, R2G Oldřicha Šlemra nebo třeba FiveSquare Pavla Baudiše a Eduarda Kučery, kteří se od R2G oddělili. Tyto fondy však spravují majetek o velikosti maximálně nižších desítek miliard korun.