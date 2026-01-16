Farmafirmy zrychlují závod o hubnutí a finišují vývoj třetí, účinnější generace Ozempicu
- Ozempic má nástupce: nové léky cílí na dva i tři hormony a slibují výrazně vyšší úbytek váhy.
- Retatrutid boduje ve studiích. Pacienti zhubli téměř 30 procent, klesla i bolest kloubů a kardiovaskulární rizika.
- Trh s léky na obezitu míří k hodnotě přes 200 miliard dolarů, ve hře jsou Novo Nordisk, Eli Lilly i Amgen.
Prvním významným lékem, který dokázal kromě cukrovky zkrotit i váhu, byl Ozempic, snad i proto dostávají stejný přídomek všechny dostupné léky na trhu, po kterých lidé hubnou. Od schválení použití účinné látky semaglutid dánské firmy Novo Nordisk pro léčbu obezity ale uběhlo už osm let a mezitím se na trh dostaly další – třeba liraglutid nebo tirzepatid. Aktuálně už jsou v testování jejich nástupci, podle studií by přitom mohli mít zatím největší dopad na léčbu obezity.
Ozempic je lék, který funguje na základě účinné látky semaglutid. Ta přitom míří na receptor hormonu GLP-1. Ten pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a také chuť k jídlu. Postupně se ale vyvíjejí léky, které dokážou zasáhnout více hormonů najednou a jsou tedy účinnější. Příkladem je Mounjaro, které bylo v EU schváleno v roce 2022. Lék působí na receptory hned dvou hormonů, kromě GLP-1 je to také GIP. Jde o hormon, který po jídle uvolňuje tenké střevo.
Za Mounjarem stojí společnost Eli Lilly a právě ta nyní vyvíjí další generaci léků, které působí hned na tři cíle. Kromě GLP-1 a GIP jsou to glukagonové receptory. Ty mají vliv na metabolismus a pomáhají tělu odbourávat tukové buňky. Látka, která se jmenuje retatrutid, je nyní ve třetí fázi testování.
Testování na váhu a bolesti kloubů
Podle webu Clinical Trials Arena se váha pacientů snížila skoro až o třicet procent, konkrétně lidé ztratili při vyšší dávce léku v průměru 32,5 kilogramu, což představovalo 28,7 procenta původní hmotnosti. Studie lék hodnotila u dospělých pacientů s obezitou či nadváhou a bez diabetu. Lidé zároveň trpěli artritidou kolene. Předpokládá se přitom, že lék by měl ovlivnit i bolest kloubů. „Lidé s obezitou a artritidou často žijí s bolestí a omezenou pohyblivostí, která může vyústit v úplnou náhradu kloubu. Podle výsledků má retatrudid silný efekt nejen na tělesnou hmotnost, ale i na bolest a také fyzickou kondici,“ uvedl viceprezident Eli Lilly Kenneth Custer.
Výsledky studie zároveň poukazují na to, že užívání léku snižuje rizika kardiovaskulárního onemocnění. Vedlejší účinky jsou přitom podobné jako u léků fungujících na základě ovlivňování GLP-1: jde o nevolnost, průjem či o zácpu. Podle webu Fox News každopádně odborníci varují, že tento nový takzvaný agonista glukagonu není příliš prozkoumaný, a tudíž představuje možná rizika. Pacienti, kteří ho budou po schválení užívat, by tak měli být dál sledováni.
Eli Lilly by měla v průběhu letošního roku zveřejnit další studie, předpokládá se přitom, že už příští rok by retatrutid mohl schválit americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Podle britské firmy Global Data, která je mateřskou společností zmíněného webu Clinical Trial Arena, by nová látka mohla v roce 2031 dosáhnout na tržby v hodnotě 15,6 miliardy dolarů, což je 324 miliard korun.
Lék, který se nepodává tak často
Kromě Novo Nordisku a Eli Lilly se o vývoj léků na hubnutí pokouší také biotechnologická společnost Amgen. Ta vyvíjí lék s názvem MariTide, pro který je charakteristické hlavně to, že není nutné podávat dávku tak často. Jiný je ale ještě v něčem – zatímco Mounjaro stimuluje GLP-1 a GIP, MariTade aktivuje GLP-1, zatímco GIP blokuje.
Letos v létě představil Amgen výsledky druhé fáze studie, která měla slibné výsledky. Lidé zhubli přibližně dvacet procent svojí váhy, léky se přitom ve studii podávají jen jednou měsíčně, nebo dokonce jen jednou za kvartál. „Ostatní společnosti vyvíjejí léky, které je nutné podávat jednou za měsíc nebo častěji. My jsme v tomto ohledu jednoznačně v čele,“ uvedl vedoucí výzkumu Jay Bradner pro agenturu Reuters.
Problém se ale ukázal v častějších vedlejších účincích. Testování ukončilo předčasně asi 27 procent lidí, kteří si stěžovali na silné gastrointestinální potíže. Na to okamžitě reagoval i trh, akcie společnosti klesly asi o šest procent.
Trh s hodnotou 200 miliard dolarů
V pondělí Amgen představil rozšířenou studii, která se zabývala tím, co se stane poté, když lidé zhubnou. V druhém roce testování látky tak lidé dostávali nižší dávku v nižší frekvenci. Podle výsledků se lidem podařilo udržet hmotnost, které dosáhli v první fázi studie. Ve druhém roce léčby navíc neměli tolik vedlejších příznaků.
Amgen nyní testuje léky v šesti globálních studiích ve třetí fázi testů. Kromě obezity mají mít vliv i na přidružená onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci nebo například spánková apnoe. Podle odhadů dosáhne trh s léky s obezitou hodnoty přesahující 206 miliard dolarů na 68 trzích.