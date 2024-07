Výnosy budou použity na refinancování stávajícího zadlužení a na podporu další mezinárodní expanze skupiny KKCG. Dluhopisy budou kótovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

„Výsledek první nabídky dluhopisů skupiny KKCG nás velmi těší. Původně plánovaná emise ve výši 5 miliard korun byla vyprodána během několika málo dní, což nás přimělo k navýšení objemu transakce. Silná poptávka investorů dokazuje sílu naší skupiny. Tato emise dluhopisů diverzifikuje naše zdroje financování a podporuje růstové plány. Vzhledem k velkému zájmu investorů o skupinu KKCG můžeme v budoucnu uvažovat o dalších emisích dluhopisů,“ uvedla Katarina Kohlmayer, finanční ředitelka společnosti KKCG a členka představenstva.

Nabídka dluhopisů vedená konsorciem bank (Česká spořitelna, J&T BANKA, Komerční banka a PPF banka) přilákala mimořádně silný zájem institucionálních i retailových investorů. Zrychlené nabídkové období trvalo od 20. června do 28. června 2024 a celý program koordinovala společnost J&T IB and Capital Markets a.s.

KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina KKCG, kterou založil podnikatel, investor a filantrop Karel Komárek, zaměstnává ve svých portfoliových společnostech více než 16 000 lidí ve 37 zemích a spravuje aktiva v hodnotě téměř 10 miliard eur. Mezi její společnosti patří mimo jiné Allwyn, mezinárodní provozovatel loterií; MND Group, mezinárodní výrobce a dodavatel tradiční a obnovitelné energie; ARICOMA Group, Qinshift a Avenga poskytovatelé komplexních IT služeb a vývojáři softwaru po celém světě a KKCG Real Estate Group zaměřená na development.