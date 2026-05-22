Miliardový odkup InPostu startuje. Konsorcium s účastí PPF dává akcionářům dva měsíce
- Od 26. května začíná běžet dvouměsíční lhůta pro obří nabídku na převzetí polské logistické firmy InPost za 189 miliard korun.
Odkup akcií s cílem stáhnout firmu z burzy realizuje konsorcium gigantu FedEx, fondu Advent, zakladatele firmy a české skupiny PPF.
PPF v InPostu v současnosti drží téměř 29% podíl, v novém konsorciu pak bude vlastnit deset procent a zůstane aktivním spoluvlastníkem.
Nabídka na převzetí polské společnosti InPost za 7,8 miliardy eur (189,4 miliardy korun) potrvá od 26. května do 27. července. O odkup akcií provozovatele sítě samoobslužných schránek pro vyzvednutí zboží a logistických center pro internetové obchody usiluje konsorcium tvořené logistickou firmou FedEx, investiční společností Advent International a dalšími investory, včetně české PPF. Informovala o tom společnost InPost v dnešní tiskové zprávě.
Dohodu o nabídce na odkup akcií a jejich následné stažení z amsterodamské burzy Euronext firmy oznámily letos v únoru. Převzetí firmy konsorciem jednomyslně doporučila správní rada InPostu a má podporu 48 procent akcionářů. Aby byla transakce realizována, musí s ní souhlasit a své akcie nabídnout k prodeji alespoň 80 procent všech akcionářů.
Transakci již schválily regulační orgány v Číně, Izraeli, Itálii, Turecku a na Ukrajině. Přezkoumání Evropskou unií a úřady ve Vietnamu by mělo být dokončeno ve druhé polovině letošního roku.
Rozšíření působnosti v Evropě
FedEx by díky nabídce mohl výrazně rozšířit svou působnost v Evropě, i když by obě společnosti měly po dokončení transakce zůstat samostatnými konkurenty. Zároveň by tato transakce mohla pomoci vytvořit silného evropského lídra v oblasti výdejních boxů, upozornila agentura Reuters.
PPF Group vlastní v InPostu podíl 28,75 procenta. Firmu InPost založil polský miliardář Rafal Brzoska, který je i šéfem podniku. Jeho firma A&R Investments, další člen konsorcia, má nyní v InPostu podíl 12,49 procenta.
PPF již v únoru uvedla, že zůstane nadále aktivním spoluvlastníkem InPostu a reinvestuje část prostředků získaných v rámci navrhované transakce propojující InPost s FedEx. PPF má vlastnit desetiprocentní podíl v konsorciu, jehož cílem je stát se stoprocentním vlastníkem InPostu a v němž budou mít další účastnici transakce následné podíly - FedEx 37 procent, Advent 37 procent a A&R 16 procent. Dokončení celé transakce se očekává do konce tohoto roku.
Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově zhruba 45.000 lidí.