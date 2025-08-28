J&T Arch kupuje podíl v loterijním gigantu Allwyn Karla Komárka
Investiční fond J&T Arch Investments, největší v Česku i na Slovensku, vstoupil do loterijní skupiny Allwyn International AG z impéria KKCG podnikatele Karla Komárka. Fond prostřednictvím společnosti JTFG Fund IV SICAV získal minoritní podíl 4,27 procenta, za který zaplatil zhruba 500 milionů eur (přibližně 12,3 miliardy korun).
Transakce oceňuje Allwyn na konci roku 2024 na 11,2 miliardy eur (275 miliard korun). Podle J&T Arch jde nejen o posílení expozice v herním a zábavním průmyslu, ale také o rozšíření portfolia do dalších regionů.
„Pro Allwyn jde o další významný krok. Tato transakce ukazuje důvěru investorů v růstovou strategii Allwynu, která je založena na vizi a podpoře ze strany mateřské skupiny KKCG. Vidím v Allwynu další příležitosti k významné a udržitelné tvorbě hodnoty a jsem rád, že se k nám nyní mohou připojit i další investoři,“ uvedl zakladatel KKCG a předseda představenstva Allwynu Karel Komárek.
Podle Patrika Tkáče, spoluzakladatele J&T a šéfa investičního výboru J&T Arch, investice završuje dlouholeté vztahy obou skupin. „Vstup J&T Arch do Allwynu je vyvrcholením dlouholetých obchodních vztahů s Karlem Komárkem, kterému se spolu s jeho týmem podařilo z původně domácího hráče vybudovat mezinárodní zábavní platformu. Další skvělý příběh českého kapitálu a tuzemského lídra, na jehož budoucím vývoji se mohou nyní naši investoři podílet,“ řekl Tkáč.
Allwyn je dnes jedním z největších provozovatelů loterií v Evropě i USA a do budoucna chce expandovat dál. „Naším cílem je stát se globální herní společností. Předvedli jsme, že naše platforma funguje a je základem dynamického růstu Allwynu,“ uvedl generální ředitel Robert Chvátal.
Podle člena investičního výboru J&T Arch Adama Tomise je Allwyn unikátní díky svému rozkročení v oblasti národních loterií. „Naše portfolio tak získává investici v sektoru, který je charakteristický odolností vůči ekonomickému cyklu a vysokou konverzí zisku do volných peněžních toků. Allwyn je ve výborné pozici pokračovat v další expanzi a růstu,“ doplnil Tomis.