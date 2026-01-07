J&T ARCH změní pražskou burzu. Přichází s novým typem obchodování fondů
- Největší fond kvalifikovaných investorů ve střední Evropě přechází na kontinuální obchodování.
- J&T ARCH se stane vůbec prvním takto obchodovaným fondem v Česku.
- Nový model obchodování fondu bude posílen J&T Bankou v roli tvůrce trhu.
Fond J&T ARCH Investments přechází od 12. ledna na kontinuální obchodování. Nový režim se bude týkat obou růstových tříd investičních akcií fondu, jehož vznik inicioval spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč, který je předsedou investičního výboru fondu. Proti dnešnímu stavu, kdy každé odpoledne proběhne jednokolová aukce na základě pokynů nashromážděných za celý den, budou příkazy k nákupu a prodeji přijímány průběžně.
„Od kontinuálu si slibujeme mnohem efektivnější cenotvrobu. Investoři budou moci mnohem častěji upravovat indikace, za kterých jsou ochotni kupovat a prodávat, okamžitě reagovat na to, co se na trhu nebo ve fondu děje. Věříme, že to obchodování dále zatraktivní a v konečném důsledku přiláká nové prodávající i kupující,“ říká investiční šéf J&T Finance Group a člen investičního výboru fondu Adam Tomis.
Velký a výkonný fond
Fond J&T ARCH Investments se od svého založení opakovaně zhodnocoval tempem výrazně přes 10 procent ročně. Fond ke konci třetího čtvrtletí loňského roku spravoval aktiva v hodnotě téměř 200 miliard korun. Dlouhodobě staví na investiční strategii založené na partnerství s nejvýznamnějšími česko- slovenskými investory a podnikateli. Základ portfolia tak přirozeně tvoří investice do projektů lidí, kteří jsou s J&T úzce spojeni, ve skupině pracovali, byli nebo jsou partnery nebo manažery jako například Daniel Křetínský, Peter Korbačka, Michal Šnobr, Martin Fedor, Dušan Palcr nebo Igor Rattaj.
„Jako instituce jim věříme, mají svoji „historii“, a proto jsme ochotni jim svěřit prostředky nebo si koupit podíl v jejich firmě. Kromě těchto partnerství máme ale i prostor pro jiné projekty, protože do J&T Banky pravidelně přicházejí čeští i slovenští podnikatelé, kteří hledají financování pro růst svých byznysů a to přirozeně vytváří přísun řady nových zajímavých příležitostí,“ popisuje Tomis.
Kontinuální obchodování
Kontinuální obchodování je způsob obchodování na burze, kde se příkazy k nákupu a prodeji cenných papírů párují průběžně po celý den, nikoli jen v aukcích, a obchodování probíhá na základě cenové priority (nejlepší cena má přednost) a následně časové priority (dříve zadaný příkaz má přednost), což umožňuje flexibilnější a plynulejší obchodování cennými papíry.
V souladu s veřejným příslibem navíc zůstává skupina J&T největším individuálním investorem, držícím přibližně 50 procent podílu ve fondu. S ohledem na nastavené podmínky a závazek rodin zakladatelů J&T fond před měsícem oznámil, že přivírá dveře pro nový kapitál prostřednictvím nových emisí, a to formou zavedení 20procentního kapacitního poplatku ve prospěch fondu.
Zároveň skupina J&T avizovala, že v prvním čtvrtletí 2026 představí nástupnický fond J&T ARCH II. „ARCH II bude v mnoha ohledech následovníkem dnešního fondu. Bude se opírat o partnerství budovaná J&T a myslím, že i nadále bude platit, že dominantně bude portfolio tvořeno privátními investicemi. Tou hlavní odlišností bude, že půjde o jiná portfolia, pravděpodobně s jinými partnery, která se prostě v čase nebudou chovat stejně,“ doplňuje Tomis.