Největší jihokorejský e-shop je na lovu v Česku. Hledá evropský luxus jako odpověď na Temu
Jihokorejský e-commerce gigant Coupang už oslovil desítky českých značek.
Firmám se tím otevírá čtvrtý největší online trh světa, který slyší na evropskou kvalitu.
Sázka na evropskou prestiž a zvýhodněnou leteckou dopravu je zbraní Coupangu proti čínskému Temu.
„Korejský Amazon“ začal lovit v Česku. Tamní e-commerce gigant Coupang, který má třikrát více aktivních zákazníků než Česko obyvatel, hledá pro své internetové tržiště české značky. Informaci potvrdila kancelář CzechTrade, která pro jihokorejskou technologickou firmu pomáhá české výrobce a distributory hledat.
„České výrobky mají na tomto trhu výbornou pověst zejména díky kvalitě, originalitě a důrazu na zpracování. Přímé setkání s nákupním týmem společnosti Coupang představuje pro české firmy jedinečnou příležitost ověřit si potenciál svých produktů,“ komentuje Kryštof Rygl, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Soulu.
V Jižní Koreji podle něj dlouhodobě roste zájem o kvalitní evropské značky. Korejští spotřebitelé vnímají jako bezpečné, důvěryhodné a inovativní.
Coupang (název složený ze slov kupon a citoslovce pro prasknutí) už za sebou má český sourcing day. Podle informací e15 se ho účastnili zástupci zhruba tří desítek tuzemských společností. Coupang v České republice hledá prémiové potraviny a nápoje, zdravou výživu, doplňky stravy, kosmetiku, potřeby pro domácí mazlíčky, sportovní vybavení nebo designové a lifestylové produkty.
Přesně do takového segmetu patří i v tuzemsku vyráběná čokoláda bez palmového oleje a dalších přísad od společnosti Steiner & Kovarik. Firma má i vlastní plantáž v Bolívii a její produkty putují už dnes do řady zemí. „Jižní Korea nás láká, protože víme, že mají rádi české produkty a v oblasti roste zájem o prémiové zboží. Zároveň dělat byznys v Asii není úplně jednoduché, nejde to napřímo podobně jako v USA. Jsme teď ve fázi seznamování se, dali jsem jim naši čokoládu ochutnat a věřím, že uděláme dobrou dohodu,” říká Markéta Svobodová, retail manažerka z čokoládovny Steiner & Kovarik.
Jižní Korea patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky mimo Evropskou unii. Vzájemná obchodní výměna dosahuje přibližně 6 miliard dolarů a oproti minulému roku vzrostla o 31 procent.
Samotný korejský e-commerce trh patří podle studie společnosti Koisra ke světové špičce. Je čtvrtý největší na světě a v přepočtu na obyvatele první, s hodnotou 3 749 dolarů na osobu. Většina prodejů probíhá přes on-line tržiště a mezi těmi vedla v dubnu 2026 právě platforma Coupang s 33,30 miliony unikátních návštěvníků, následovaly 11st se 7,70 miliony, Naver Shopping se 7,52 miliony a Gmarket s 6,90 miliony.
„Jižní Korea představuje z pohledu e-commerce mimořádně dynamický a technologicky vyspělý trh s vysokou kupní silou a náročným, ale loajálním zákazníkem. České firmy zde mohou uspět zejména díky důrazu na kvalitu, originalitu a silný příběh značky,” doplnil generální ředitel agentury CzechTrade Rudolf Klepáček.
Česko není v Evropě zdaleka první zemí, kde hledá pro jihokorejské zákazníky exotické zboží. Podobný krok už firma učinila v Německu, Velké Británii, Francii a naposledy v Itálii, odkud přivedla na svou platformu 75 italských značek, například producenty oliv, móda či kosmetiky. „Doposud se náš globální přímý sourcing soustředil hlavně na USA, Čínu a Japonsko. Nyní ale strategicky rozšiřujeme naše kapacity do Evropy, abychom korejským zákazníkům zajistili přístup k prověřeným evropským prémiovým značkám s garancí kvality,” popsala firma v oficiálních zprávách v roce 2025 svou strategii.
Coupang se kvůli ní spojil s logistickým obrem ACI Express, aby vyřešil největší bolest přeshraničního obchodu, tedy drahé a pomalé poštovné. Evropští prodejci mohou využívat sběrná logistická centra v Evropě, odkud ACI Express letecky doručuje zboží přímo do Koreje za zvýhodněné tarify a s odpuštěním části poplatků za objemovou hmotnost.
Paradoxní je, že strategie je přímou odpovědí na podobnou bolest českých e-shopů, tedy nálet levných tržišť z Číny, jako je Temu či AliExpress, které zaplavují korejský trh levným asijským zbožím. Coupang na to reaguje opačnou strategií: sází na budování prestiže, kvality a bezpečnosti, kterou pro korejského zákazníka symbolizují právě značky z Evropy a České republiky.