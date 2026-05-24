Oční mrtvice či paralýza žaludku. Vědci popsali děsivé účinky nejen Ozempicu, v USA se hromadí žaloby
- Po celém světě prudce roste počet lidí užívajících populární léky na hubnutí, zároveň ale přibývá zpráv o jejich vážných vedlejších účincích.
- Nové studie upozorňují na možné riziko poškození zraku, žaludečních komplikací i trvalých problémů se zuby a ústní dutinou.
- V USA už kvůli následkům léčby míří na výrobce Ozempicu či Wegovy tisíce žalob od pacientů.
Popularita léků na hubnutí, jako jsou Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro, dál prudce roste. Jen ve Spojených státech je podle odhadů užívá zhruba každý osmý dospělý a jejich obliba sílí i v Česku. S tím ale přibývá i pacientů, kteří upozorňují na vážné vedlejší účinky.
V USA se kvůli nim začínají množit žaloby na farmaceutické firmy Novo Nordisk a Eli Lilly a nové studie zároveň upozorňují na další zdravotní rizika, o nichž se dříve tolik nemluvilo.
Do centra pozornosti se dostávají především léky ze skupiny takzvaných agonistů GLP-1. Patří mezi ně semaglutid prodávaný pod názvy Ozempic a Wegovy nebo tirzepatid známý jako Mounjaro či Zepbound. Původně byly určeny hlavně k léčbě cukrovky 2. typu, postupně se ale ukázalo, že výrazně pomáhají i při hubnutí. Fungují mimo jiné tak, že potlačují chuť k jídlu a zpomalují vyprazdňování žaludku.
Problémy se zrakem a žaludkem
Právě zpomalení trávení ale podle některých pacientů vede k vážným komplikacím. Ve Spojených státech nyní přibývá lidí, kteří tvrdí, že po užívání těchto přípravků utrpěli trvalé zdravotní následky. Nejčastěji jde o dvě oblasti – poškození zraku a problémy se žaludkem.
Část žalob se týká onemocnění známého pod zkratkou NAION, kterému se někdy přezdívá „oční mrtvice“. Jde o poškození zrakového nervu způsobené nedostatečným prokrvením, které může vést k náhlé a nevratné ztrátě zraku na jednom oku. Několik studií v posledních letech naznačilo, že se tento problém objevuje častěji právě u pacientů užívajících léky typu GLP-1.
Jedna z největších studií sledovala téměř 600 tisíc Američanů s cukrovkou 2. typu po dobu tří let. Výzkumníci zjistili, že u lidí užívajících semaglutid nebo tirzepatid se NAION objevovala častěji než u pacientů léčených jinými antidiabetiky. Podle autora studie Ziyada Al-Alyho šlo až o 35 procent vyšší riziko.
Odborníci zároveň zdůrazňují, že samotné onemocnění je velmi vzácné. Evropská léková agentura už nicméně loni doporučila, aby výrobci riziko možné ztráty zraku uváděli mezi vedlejšími účinky těchto přípravků.
Komplikace u diabetiků
Další obavy vyvolávají žaludeční komplikace. Některé studie popsaly případy gastroparézy, tedy takzvané paralýzy žaludku. Při ní žaludek pracuje výrazně pomaleji a potrava se neposouvá správně do střev. Pacienti pak mohou trpět dlouhodobou nevolností, bolestmi břicha nebo opakovaným zvracením.
Lékaři upozorňují, že určit, zda za problémy stojí přímo léky, nebo samotná cukrovka, není jednoduché. Právě diabetici totiž mají k podobným komplikacím vyšší sklony i bez užívání těchto přípravků. Přesto se podle amerických médií už počet sporů vyšplhal na nižší tisíce a jednotlivé případy se začínají spojovat do hromadných žalob.
Vedle vážných zdravotních komplikací se stále častěji řeší i další nežádoucí účinky. Známý je například fenomén takzvané „ozempicové tváře“, kdy rychlý úbytek tuku způsobí propadlý vzhled obličeje a zvýraznění vrásek.
Odborníci upozorňují i na dopady na dutinu ústní. Semaglutid může snižovat produkci slin, což vede k suchu v ústech, zápachu z úst nebo vyššímu riziku vzniku zubního kazu. Rizikové může být i časté zvracení, které poškozuje zubní sklovinu působením žaludečních kyselin.
Navzdory novým zjištěním většina odborníků zdůrazňuje, že přínosy těchto léků stále výrazně převažují nad riziky – zejména u pacientů s obezitou nebo diabetem. Kromě výrazného úbytku hmotnosti totiž mohou snižovat i riziko infarktu nebo dalších kardiovaskulárních komplikací. Problém podle expertů nastává hlavně ve chvíli, kdy je začnou užívat lidé bez vážnějších zdravotních problémů pouze kvůli rychlému zhubnutí.