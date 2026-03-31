Nvidia posílá dvě miliardy dolarů do Marvellu. Sází na další růst AI infrastruktury

Americký výrobce počítačových procesorů Nvidia investuje dvě miliardy dolarů (42,5 miliardy korun) do výrobce polovodičů Marvell Technology.

Americký výrobce počítačových procesorů Nvidia investuje dvě miliardy dolarů (42,5 miliardy korun) do výrobce polovodičů Marvell Technology. Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
  • Americký výrobce počítačových procesorů Nvidia investuje dvě miliardy dolarů (42,5 miliardy korun) do výrobce polovodičů Marvell Technology.
  • Nvidia to oznámila v úterní tiskové zprávě.
  • Kolem 20:45 středoevropského letního času akcie Marvellu vykazovaly růst přibližně o 13 procenta a cenné papíry Nvidie posilovaly asi o pět procent.

Nvidia chce podle agentury Reuters zákazníkům usnadnit používání čipů pro umělou inteligenci (AI), které Marvell navrhuje se síťovým vybavením a centrálními procesory Nvidie. Prostřednictvím této dohody si Nvidia klade za cíl zajistit, aby zůstala klíčovým hráčem pro uspokojování rostoucích výpočetních potřeb vyžadovaných nástroji AI v době, kdy se některé společnosti rozhodují pro vlastní procesory namísto drahých procesorů, dodal Reuters.

Společnosti plánují spolupracovat na pokročilých síťových řešeních pro AI se zaměřením na optická propojení a technologii křemíkové fotoniky, která umožňuje vysokorychlostní a energeticky úsporný přenos dat.

Marvell přispěje vlastními čipy a síťovými řešeními kompatibilními s NVLink Fusion od Nvidie, zatímco lídr v oblasti čipů pro AI bude dodávat podpůrné technologie včetně centrálních procesorových jednotek, síťových karet a propojení.

Je AI investiční bublina?

„Investoři pravděpodobně vnímají tuto dohodu jako snížení napětí, protože umožňuje čipům pro AI od jiných dodavatelů fungovat v datových centrech, kde dominuje Nvidia. Nvidia si tak může udržet svou dominantní pozici a zároveň rozšířit rozsah a užitečnost odvětví polovodičů pro AI," sdělil agentuře Reuters analytik Jacob Bourne ze společnosti EMarketer.

Výdaje na investice do AI a související infrastruktury by se letos podle odhadu společnosti Gartner mohly vyšplhat na 2,5 bilionu dolarů, což představuje proti loňsku nárůst o 44 procent. V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na tuto technologii.

Britská centrální banka loni uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 ale o 78 procent klesl, a smazal tak veškeré zisky z předchozího období.

