Miliardový obchod v AI čipech: Marvell jedná o koupi rychle rostoucího start-upu
- Americký výrobce čipů Marvell Technology je blízko akvizici start-upu, který vyvíjí fotonické technologie pro propojení AI čipů a pamětí.
- Hodnota transakce se má vyšplhat na miliardy dolarů.
- S odvoláním na zdroje obeznámené s transakcí to napsal server The Information.
Celková hodnota akvizice technologického start-upu Celestial AI, včetně dodatečných plateb vázaných na dosažení určitých milníků u produktů, by mohla přesáhnout pět miliard dolarů (104 miliardy korun), uvádí zpráva. Případná dohoda by posílila portfolio Marvellu a zdůraznila pokračující silnou poptávku po počítačovém výkonu.
Marvell vyrábí síťové čipy a jeho tržní kapitalizace po skončení pondělního obchodování na burze činila 78,59 miliardy dolarů. Je menším konkurentem firmy Broadcom, s níž soupeří o zákazníky, kteří požadují vlastní čipy a síťová řešení.
Jedním z investorů Celestial AI je výrobce čipů Advanced Micro Devices (AMD). V březnu získala od firem rizikového kapitálu 250 milionů dolarů a celkem už obdržela 515 milionů dolarů. Členem správní rady firmy je ředitel Intelu Lip-Bu Tan. Firma využívá fotoniku - technologii, která místo elektrických signálů využívá světlo -, aby vytvořila rychlé propojení mezi čipy pro umělou inteligenci a paměťovými čipy. Díky tomu mohou čipy mezi sebou rychleji a efektivněji předávat data, což zrychluje práci umělé inteligence a zlepšuje výkon celého systému.
Hlavním produktem firmy Celestial AI je technologie Photonic Fabric, díky které je přenos dat mnohem rychlejší, s menším zpožděním a efektivnější co do energie. To umožňuje stavět výkonnější, širší a škálovatelnější infrastrukturu pro AI.