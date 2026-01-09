Nvidia do svých řad přijala roboty z Česka, kterým šéfuje bývalý ředitel státního IT podniku
- Český Smaut Technology přijal Nvidia do programu Inception pro AI a robotiku.
- Firma loni zvýšila prodeje o 480 procent a působí na 13 trzích v Evropě.
- Výkonným ředitelem Smaut Technology je Alan Ilczyszyn.
Alan Ilczyszyn před několika lety vedl státní IT podnik NAKIT vyčleněný z České pošty, který řeší velké projekty zejména pro ministerstvo vnitra. Během této štace se seznámil s tehdejší ředitelkou pošty Marcelou Hrdou, která následně s Jaroslavem Tvrdíkem působila ve vedení evropské části čínské skupiny CEFC (dnes CITIC). Ilczyszyn se s Hrdou pustil do investic, mimo jiné do e-sportů. Teď tento manažer působí jako výkonný ředitel české společnosti Smaut Technology, jíž se povedl zajímavý zářez. Nvidia přijala Smaut do svého programu určeného pro nadějné projekty zaměřené na umělou inteligenci.
Smaut má dobře nakročeno
Smaut vyvíjí a vyrábí roboty připomínající robotické vysavače typu iRobot. Jsou ovšem výrazně větší a namísto v interiérech se pohybují venku. Umějí samostatně bez přítomnosti řidiče udržovat zeleň. Firma, kterou vlastní Vincenc Šopík, Marek Klein a Roman Weisner, vznikla na základech společnosti Christabel, jež stavěla solární elektrárny. U solárních panelů je nutné sekat trávu, aby se předešlo ztrátám. Podnikatele napadlo tuto robotu delegovat na stroje. Jejich žluté přístroje dnes lze kromě solárních parků vidět například na vinicích a v dalších oblastech.
