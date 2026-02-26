Nvidia dál těží z investic do umělé inteligence, zisk jí vzrostl téměř o sto procent
- Americký výrobce čipů Nvidia ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil tržby o 73 procent na rekordních 68,1 miliardy dolarů, čímž výrazně překonal očekávání trhu.
- Klíčovým tahounem růstu zůstávají datová centra a masivní investice technologických gigantů do infrastruktury pro umělou inteligenci.
- Díky silnému výhledu na další období a vysokému zisku akcie společnosti i nadále překonávají většinu svých technologických konkurentů.
Americký výrobce čipů Nvidia zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí tržby meziročně o 73 procent na 68,1 miliardy dolarů (1,4 bilionu korun). Výsledek stejně jako výhled na aktuální kvartál překonal odhady. Firma zprávu zveřejnila ve středu po skončení obchodování na amerických trzích a o deset minut později, než se čekalo.
Ve srovnání s předchozím kvartálem se tržby zvýšily o 20 procent. Čtvrtletní zisk meziročně vzrostl o 94 procent na téměř 43 miliard dolarů. Nvidia nyní získává přes 91 procent tržeb z datových center. Tyto tržby meziročně stouply o 75 procent.
Technologičtí giganti jako Google a mateřská společnost Facebooku Meta, stejně jako start-upy v oblasti umělé inteligence (AI) typu tvůrce ChataGPT firma OpenAI, v současné době investují stovky miliard dolarů do rozšiřování své infrastruktury umělé inteligence. Existují pochybnosti o tom, zda se jim masivní investice vrátí. Nvidia ale z těchto výdajů těží už nyní, protože velká část peněz plyne do jejích čipů.
V prvním čtvrtletí letošního roku očekává Nvidia tržby 78 miliard dolarů, případně dvě procenta nad nebo pod touto částkou. Analytici v průměru odhadovali, že tržby budou činit kolem 73 miliard dolarů.
Akcie Nvidie letos díky trvajícímu růstu zájmu o AI zatím překonávají všechny velké technologické konkurenty. V době středečního závěru měly od začátku roku k dobru pět procent, zatímco technologický index Nasdaq ve stejném období klesl o 0,4 procenta. Jedinou další společností ve skupině firem s bilionovým tržním ohodnocením, která letos vykázala zisk, je Apple. Ten ale přidal méně než procento.