Airbnb ruší kvůli koronaviru rezervace pro Peking | E15.cz

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, až do května zastavuje rezervace pro Peking. Možnost ubytování v dalších čínských městech pak Airbnb omezí. Firma uvedla, že ji k tomu nutí opatření, k nimž kvůli šíření nového typu koronaviru přistoupila čínská vláda. Na onemocnění, které virus způsobuje, už v Číně od prosince zemřelo nejméně 1380 lidí.

Rozhodnutí Airbnb způsobí další potíže turistickému sektoru, a následně i leteckým společnostem. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) uvedla, že epidemie koronaviru a s ní související omezení pohybu způsobí, že leteckým společnostem v prvním letošním čtvrtletí klesnou tržby až o pět miliard dolarů (přes 114 miliard korun).

Zákazníci Airbnb, kteří mají rezervaci v Pekingu na období od 7. února do 30. dubna, dostanou rezervační poplatky zpět, uvedl mluvčí firmy. Rezervace pro město Wu-chan, odkud se koronavirus šíří, jsou zastaveny do 31. března. V oblasti Jung-čchuan v Čchung-čchingu v centrální Číně a ve Wu-si blízko Šanghaje nelze přes Airbnb rezervovat ubytování do 20. února.

„Vzhledem k tomu, že pokračuje snaha zamezit šíření nového koronaviru, budeme se během stavu zdravotní nouze řídit dalšími pokyny, které byly pro toto odvětví vydány,“ uvedla společnost. „Klienty, kteří zrušili rezervaci, odškodníme a poskytneme jim podporu,“ píše se dále.

Vedle více než 1380 mrtvých je více než 60 tisíc lidí novým typem koronaviru nakaženo, drtivá většina v Číně. Vláda v Pekingu přijala řadu opatření, aby šíření viru zamezila. Mnoho leteckých společností do Číny vůbec nelétá, od 23. ledna do 11. února aerolinky zrušily kvůli koronaviru do Číny více než 85 tisíc letů, ukazují záznamy konzultační společnosti Cirium. Slabší účast je kvůli tomu na aerosalonu v Singapuru a například v Barceloně byl zrušen veletrh mobilních technologií, který každoročně navštíví přes 100 tisíc lidí.

Veškeré lety do pevninské Číny zrušilo zhruba 70 leteckých společností, dalších asi 50 omezilo i související aktivity. Výsledkem je asi 80procentní pokles kapacity zahraniční letecké dopravy v pevninské Číně, poznamenala organizace ICAO.

Co se dopadů na turistiku v prvním čtvrtletí týče, vzhledem k nižšímu počtu návštěvníků z Číny pocítí největší problémy patrně Japonsko. Ztráty na příjmech z turistiky se tam odhadují na 1,29 miliardy dolarů, zatímco v Thajsku to bude kolem 1,15 miliardy dolarů.