Baťa a Botas spojují síly na nové kolekci Baťasky. Tváří kampaně je i Marcell ze Zrádců
- Baťa a Botas představují novou kolekci Baťasky.
- Kolekce obsahuje limitovanou edici Baťasky 1897, která se po vyprodání stane sběratelským kouskem.
- Kampaň ke kolekci zahrnuje českého zpěváka Marcella, který nejen nafotil vizuály, ale také přetočil videoklip k písni Pizza pivo dolce vita.
Dvě české ikony, Baťa a Botas, představují společnou kolekci Baťasky, která navazuje na silnou tradici tuzemské obuvnické výroby. Kolekce přináší moderní pojetí legendárních siluet obou značek, které spojují dědictví Baťovy textilní inovace a charakteristické tvary Botas.
Spolupráce mezi Baťou a Botasem vznikla přirozeně – ředitel Baťa pro střední Evropu, Petr Šťastný, oslovil bratry Víta a Václava Staňkovy z Botasu, aby zjistil, zda se jejich vize českých značek shodují. Výsledkem je kolekce, která ctí historii, ale zároveň přináší svěží a moderní design. „Spolupráce s firmou Baťa byl můj sen od 19 let,“ říká Václav Staněk, který je nadšený, že se tento projekt realizoval.
Kolekce Baťasky obsahuje modely Baťasky 1897 a Baťasky 2025 ve 6 barevných variantách. Limitovaná edice Baťasky 1897 je vyrobena z textilu a po vyprodání se stane sběratelským kouskem. Ostatní modely jsou z kvalitní kůže.
Design kolekce spojuje historickou Baťovku, první textilní botu s koženou špičkou, a nezaměnitelný tvar Botas, známý pro svou klínovou siluetu. Všechny modely se vyrábějí na Moravě, v Dolním Němčí, a kombinují prémiovou kůži, semiš a textil. Speciální krabice jsou navíc vyrobeny z recyklovaného papíru.
Mercell ze Zrádců se podílel na kampani
Kampaň k uvedení kolekce představuje český zpěvák Marcell, který se v poslední době objevil i v televizní soutěži Zrádci. V kampani nejen nafotil vizuály pro Baťasky, ale také přetočil videoklip k písni Pizza pivo dolce vita.
Spolupráce mezi oběma značkami pokračuje a podle jejich zástupců záleží na reakcích zákazníků, zda se projekt dočká dalšího pokračování. „Chemie mezi námi rozhodně nechybí,“ dodává tým Baťa.
VIDEO:Marcell a písnička Pizza pivo dolce vita