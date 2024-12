Společnost Allwyn International, která provozuje loterie v České republice a v dalších zemích, se dohodla na převzetí kontrolního podílu v provozovateli internetového sázení a hazardních her Novibet. Firma uvedla, že hodnota transakce by mohla činit až 327 milionů eur (přes osm miliard korun). Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.