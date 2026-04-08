Křetínského Casino dál vězí v dluzích. Záchrana může vyjít na miliardu eur, drobné investory čeká ředění akcií
- Investice drobných akcionářů do francouzského řetězce Casino se mohou smrsknout na takřka nulovou hodnotu.
- Daniel Křetínský s věřiteli bojuje o udržení kontroly nad řetězcem a o celkovou podobu nové restrukturalizace, která bude bolestivá pro všechny zúčastněné.
- Firma mezitím vykázala první známky zlepšujícího se hospodaření.
Francouzský maloobchodní řetězec Casino čelí dalšímu tlaku věřitelů. Kvůli dluhům musí skupina projít další restrukturalizací. Ani po čtyřech měsících vyjednávání se však hlavní akcionář, společnost France Retail Holdings (FRH) Daniela Křetínského, s věřiteli nedohodl. Nyní to má změnit aktualizovaný návrh FRH z konce března.
Revidovaný dokument nabízí věřitelům ústupky, i tak pro ně ale zůstává velmi bolestivý. Počítá totiž s enormním zvýšením kapitálu a současně s rozmělněním akcií a částečným odpuštěním dluhů. Čistý dluh, tedy po odečtení dostupné hotovosti, se podle francouzského ekonomického serveru Wansquare pohybuje kolem 1,5 miliardy eur. V přepočtu na koruny jde o téměř 37 miliard.
FRH by podle návrhu poskytla finanční injekci v objemu 390 až 445 milionů eur, a to podle zapojení věřitelů, kteří mají právo podílet se hotovostním vkladem na zvýšení kapitálu až do výše 55 milionů eur. Když se nezapojí, FRH pošle do firmy 445 milionů eur.
Celkově chce FRH zvýšit kapitál Casina o 1 092 milionů eur, tedy takřka 27 miliard korun. Zbytek této sumy, tedy zhruba 647 milionů eur, by podle plánu měla přinést konverze dluhů v podíly.
Postupné sbližování
V prvním návrhu přitom FRH nabízela vklad jen 390 milionů eur. Křetínského FRH nově souhlasila s možností, aby se zajištění věřitelé mohli podílet na zvýšení kapitálu nad rámec konverzí dluhu, tedy hotovostním přispěním.
Součástí je však i velké rozmělnění současných akcií. Aby si jednoprocentní akcionář udržel podíl alespoň ve výši 0,16 procenta, musel by nakoupit nové akcie minimálně v hodnotě jednoho milionu eur. Pokud by takový akcionář žádné nové akcie nekoupil, jeho podíl by klesl z původního jednoho procenta na 0,002 procenta.
Společnost FRH by si ponechala majoritu. Současných zhruba 54 procent by si buď udržela, nebo by svůj podíl mohla dokonce zvýšit až na 63 procent, podle míry zapojení věřitelů do zvýšení kapitálu. Věřitelé přitom původně předložili několik verzí restrukturalizace, v rámci nichž by FRH o kontrolu nad podnikem mohla i přijít.
Takový scénář ale nyní na stole není. Obě strany se shodují na restrukturalizaci kombinující snížení dluhu, injekci nového vlastního kapitálu a částečnou konverzi dluhu na vlastní kapitál. Na tom, kdo kolik za záchranu zaplatí, už se shodnou méně.
Zda věřitelům bude stačit nový aktualizovaný návrh, bude jasno v nejbližších týdnech. Skupina Casino si u nich již zajistila prodloužení splátek do konce května, díky čemuž má FRH ještě necelé dva měsíce na vyjednávání.
Čerstvě zveřejněné hospodářské výsledky přitom naznačují, že by ozdravná kúra mohla začít zabírat. Klíčové ukazatele se zlepšily. Očištěný hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl o 14 procent na 655 milionů eur, běžný provozní zisk se vrátil do kladných čísel a volné cash flow před finančními náklady se zlepšilo z minus 639 milionů eur na přibližně minus 120 milionů eur. Pomohly k tomu prodeje stovek obchodů i velké propouštění, které nadále probíhá.
Finanční tlak však vzhledem k vysokému dluhu nepolevuje. Konsolidovaný čistý zisk je navíc stále záporný, i kvůli vysokým nákladům na obsluhu dluhu. Opatrní zůstávají i analytici společnosti AlphaValue, jejichž pohled zveřejnil server MarketScreener. Titulek zněl příznačně: Ziskovost se zlepšuje, ale rozvaha zůstává hlavní zátěží.
Naposledy si řetězec prošel restrukturalizací v roce 2024, v jejímž rámci získal majoritu koncern FRH ovládaný Danielem Křetánským.
Společnost Casino byla tehdy sedmá největší francouzská skupina supermarketů z hlediska podílu na trhu. Pod minulým vedením se loni dostala na pokraj platební neschopnosti. Pařížský obchodní soud pak schválil Křetínského plán na záchranu podniku, který zahrnoval posílení kapitálu firmy a vydání nových akcií.
Daniel Křetínský je majitelem vydavatelství Czech News Center, pod které spadá i e15